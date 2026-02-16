Calendario escolar de Sevilla 2026: estos son todos los festivos, puentes y días de vacaciones hasta el final de curso

El calendario escolar de Sevilla no solo marca los días de clase y los exámenes: también abre las puertas a disfrutar de pequeñas escapadas, planes en familia y momentos de descansos repartidos a lo largo del curso. Así, los puentes y festivos se convierten en pausas más que necesarias para organizar la rutina y aprovechar el tiempo libre; algo que, en 2026, contará con diversas oportunidades.

De acuerdo con el Boletín Oficial del Estado (BOE), en España se celebran 14 días no laborables, que incluyen festivos nacionales, autonómicos y locales. A estas fechas hay que sumar las particularidades del calendario escolar, como el Día de la Comunidad Educativa, que se celebrará el próximo viernes 27 de febrero. Conocer estas fechas con antelación permite planificar el curso con calma y planificar tanto actividades escolares como momentos de ocio familiar.

Calendario escolar de Sevilla 2026: festivos, puentes y vacaciones

El curso escolar comenzó en Sevilla el pasado mes de septiembre, y lo hizo de manera escalonada, en función del nivel educativo. Ahora, las clases se extenderán hasta el 22 de junio para todos los estudiantes, ya sea en Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP o enseñanzas artísticas y de idiomas. Eso sí, por el camino podrán disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, que se celebrarán del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril, con el Jueves Santo (2 de abril) como festivo autonómico en Andalucía; y el Viernes Santo (3 de abril), como festivo nacional.

Además de este período no lectivo, los alumnos contarán en 2026 con otros tres festivos hasta finalizar el curso. Cabe tener en cuenta que el Día de Andalucía (28 de febrero) cae en sábado, por lo que no generará ningún descanso adicional. Serán, por lo tanto, el Día de la Comunidad Educativa (viernes 27 de febrero) y el Día del Trabajo (viernes 1 de mayo) los que permitirán disfrutar de dos fines de semana largos, ideales para planificar actividades fuera de casa o pequeñas escapadas en familia.

Estos son todos los festivos del calendario escolar de Sevilla en 2026

A continuación, se detallan las fechas más importantes del curso escolar 2026 en Sevilla, incluyendo días libres, celebraciones oficiales y puentes. Todo ello, con el fin de organizar con tiempo los momentos de estudio, ocio y diversión para todos los estudiantes:

Miércoles, 7 de enero: Día no lectivo provincial

Viernes, 27 de febrero: Día de la Comunidad Educativa

Sábado, 28 de febrero: Día de Andalucía

Lunes, 30 de marzo - domingo, 5 de abril: Vacaciones de Semana Santa

Viernes, 1 de mayo: Día del Trabajo

Lunes, 22 de junio: Fin de curso

Tener presente este calendario facilita anticipar compromisos académicos, coordinar tareas domésticas y organizar tiempos de ocio con familiares y amigos. Así, el año lectivo transcurre de una manera más equilibrada, tanto para los docentes como para los alumnos, que pueden descansar de la actividad lectiva en determinadas ocasiones especiales.