Capitanía contará con un aparcamiento público subterráneo con 244 plazas

El descampado ubicado en la Plaza del Ejército Español, justo en la parte trasera de Capitanía pasará a convertirse en un aparcamiento subterráneo con una capacidad de 244 plazas. De este modo, se pone fin a la regulación ilegal de este espacio de aproximadamente 2.100 cuadrados y aumenta la cifra de vehículos que podrán estacionar en él. Ahora mismo solo pueden hacerlo de 110 a 120. El plazo de ejecución de las obras es de un año. Así lo ha explicado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, esta mañana.

El suelo de la Plaza del Ejército Español está calificado como zona verde en la categoría de parque urbano, admitiendo como compatibles usos públicos deportivos y servicios de interés público y social, de nivel de barrio-ciudad y ciudad, así como aparcamientos. Según un estudio de viabilidad y el anteproyecto de construcción realizado por Aussa el año pasado, "esta actuación permitiría devolver a la ciudad un espacio urbano, creando una plaza pública en superficie, teniendo en cuenta además que la zona está catalogada como parque urbano".

No será el único aparcamiento subterráneo nuevo que se edificará en la ciudad. También habrá otro en la Plaza de San Martín de Porres, junto al mercado de abastos y a la clínica Infanta Luisa. En una zona totalmente congestionada, este parking público ofrecerá 270 nuevas plazas, además de la remodelación completa de este espacio. El plazo de ejecución será de 18 meses aunque "intentaremos agilizarlo al máximo" para dar "respuesta a las necesidades de los vecinos de estas zonas".

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la encomienda de gestión a la Gerencia de Urbanismo para tramitar la construcción de ambos aparcamientos. Serán los dos primeros aparcamientos subterráneos del plan anunciado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que han sido elegidos una vez evaluado el interés empresarial del sector privado por ejecutar las obras y asumir la gestión.