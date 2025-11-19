El catedrático Enrique Valdivieso estará en el callejero de Sevilla. El Pleno del Ayuntamiento hispalense aprobará este jueves la denominación de un espacio en la ciudad dedicado al profesor de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla (US), fallecido el pasado febrero a consecuencia de un incendio en su vivienda, en el que también murió su mujer, Carmen Martínez, ambos con más de 80 años.

La propuesta de rotulación en el viario hispalense llega a través de la junta municipal del Distrito Casco Antiguo, donde residía el matrimonio, con domicilio en la céntrica calle Mateos Gago.

La ciudad rinde homenaje, de este modo, a un referente universitario en la disciplina de la Historia del Arte. Según fuentes consultadas por este periódico, el espacio que, en principio, llevará el nombre del catedrático será la zona que antecede a la antigua puerta de la Facultad de Derecho, en el Rectorado de la US. Este acceso se recuperó el pasado verano, dentro de las remodelaciones que se llevan a cabo en tan emblemático edificio.

Una zona adecentada

En la que fuera Fábrica de Tabacos tiene su sede la Facultad de Geografía e Historia, a la que pertenecía Valdivieso. El enclave que será bautizado con el nombre de Profesor Enrique Valdivieso era hasta hace poco una explanada de albero usada como aparcamiento incontrolado. Con motivo de la reapertura de la citada puerta, se ha adecentado como entorno inmediato del Rectorado.

Enrique Valdivieso ha sido uno de los mayores y reconocidos expertos en la escuela sevillana de pintura. Un sevillano que siempre ejerció de tal y con gran implicación en todos los asuntos que implicaban en su ciudad. Tanto él como su mujer, profesora de Latín, eran muy queridos por los vecinos del Barrio de Santa Cruz, donde participaban en todos los encuentros que se mantenían. La muerte de ambos en el trágico suceso ocurrido el 2 de febrero de este año causó una gran conmoción en el mundo de las artes y la política.