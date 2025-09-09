La central telefónica de Bami será demolida para construir 50 pisos

Medio centenar de viviendas en una antigua central de telefonía. La Gerencia de Urbanismo se encuentra tramitando un Estudio de Ordenación para la demolición del inmueble enclavado en el número 31 de la calle Bami y la construcción en su lugar de un bloque de pisos con dos plantas subterráneas de garaje. Detrás del proyecto urbanístico se encuentra la empresa Gonzybar.

En el expediente se detalla que la actuación de mejora urbana que se pretende desarrollar en esa zona del barrio de Bami consiste en, manteniendo el uso residencial previsto por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aumentar la edificabilidad asignada a la parcela (de 2.695 metros cuadrados a 4.270) y la altura, de tres plantas a cinco más ático. Estos nuevos parámetros urbanísticos buscan generar un aumento de la densidad residencial de 32 a 50 viviendas.

Los arquitectos sostienen que, “realizándose el correspondiente estudio de alternativas en este documento, su motivación es facilitar la sustitución de la edificación industrial existente, disconforme con el uso urbanístico previsto en el PGOU, por un edificio residencial acorde con el planeamiento y el entorno urbano de la parcela, generando una mejora en esta zona de la ciudad y un mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad urbanística”.

Ubicación del nuevo bloque de viviendas / Departamento de Infografía

En el documento se puede leer que el impacto visual y acústico de las antiguas instalaciones industriales, incluyendo la maquinaria y las antenas de telecomunicaciones, ha sido significativo y no acorde con las características del entorno residencial. “La demolición de estas estructuras y la construcción de nuevas edificaciones residenciales permitirá una mejor integración visual y funcional de la construcción, mejorando la calidad de vida de los residentes y reduciendo la contaminación visual y acústica”.

En el Estudio de Ordenación para la mejora urbana se apunta que la nueva ordenación urbanística permitirá la adecuación de la edificación a las existentes predominantemente en el entorno, lo cual contribuirá a la mejora del paisaje urbano y al bienestar de la comunidad. “La incorporación de infraestructuras modernas y sostenibles garantizará que la nueva edificación sea eficiente y respetuosa con el medio ambiente”.

Estado actual del inmueble enclavado en el número 31 de la calle Bami. / José Ángel García

La alternativa arquitectónica elegida implica la demolición del edificio existente, lo que en principio representaría un obstáculo adicional para la viabilidad del cambio de uso previsto en el PGOU de 2006 y su texto refundido, posibilitaría la construcción de un edificio con una ocupación lógica y acorde a las crujías edificatorias del uso residencial del entorno.

En el documento se pone de manifiesto que “es importante destacar que esta nueva ordenación permite construir dos plantas de garaje bajo rasante para cumplir con la ratio mínima de una plaza cada 75 metros cuadrados requerida por el plan general para uso vivienda, aliviando así la presión de la falta de aparcamiento en el entorno”.

Pisos en la gasolinera de Manuel Siurot

Una parcela muy jugosa a escasos metros. A las caracolas de la Gerencia de Urbanismo llegó antes del verano una propuesta para levantar un edificio residencial en el espacio ocupado desde hace un lustro por una gasolinera y una cadena de comida rápida. Para que el proyecto en el número 5 de la avenida Manuel Siurot siga avanzando, el promotor necesita retocar un Estudio de Ordenación que fue inadmitido al considerar los técnicos que no se justifica la actuación de mejora urbana y obvia el análisis de la singularidad del entorno.

En el documento de avance presentado por Hijos de Terrats Construcciones S.A. se expone que el uso actual de la parcela, junto a uno de los conjuntos residenciales más característicos de Sevilla como son La Estrella, genera conflictos urbanos significativos al destinarse a una cadena de comida rápida y, sobre todo, a una gasolinera. Sostiene el arquitecto que la presencia de una estación de servicio introduce en la zona actividades incompatibles con el entorno, como la manipulación de hidrocarburos que supone riesgos de seguridad y contaminación.