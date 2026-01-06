La conocida marca que ha diseñado el vestido de la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata de Sevilla 2026

La moda, los complementos y los detalles son elementos esenciales que cada año embellecen la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. Entre los aspectos más destacados, las vestimentas de los tres Reyes Magos y la Estrella de la Ilusión se consolidan como el centro de atención por su majestuosidad y diseño.

Este 2026, la Estrella de la Ilusión, que abre la comitiva de carrozas, fue interpretada por Claudia Herrero Ruiz Mateos, una joven sevillana de 19 años estrechamente vinculada a la ciudad de Sevilla. La joven declaró sentirse “muy agradecida por formar parte de un momento tan simbólico para nuestra ciudad, que vivo con alegría y un cariño enorme hacia todos los que hacen posible esta tradición”, en declaraciones al Ateneo de Sevilla.

La carroza de Claudia, imponente y luminosa, alcanzaba una altura aproximada de 4 metros. Decorada en tonos plata, dorado y azul, incorporaba en los laterales círculos y estrellas tridimensionales en movimiento, mientras que en el centro destacaba una gran estrella retroiluminada que capturaba todas las miradas y reforzaba el simbolismo de su papel en la cabalgata.

Para esta ocasión tan especial, la reconocida firma sevillana Cherubina fue la encargada de diseñar el vestido que Claudia lució durante el recorrido por las calles de la ciudad. La marca compartió en sus redes sociales un video de la protagonista probándose el diseño, acompañado del mensaje: “Hay encargos que nunca se olvidan. Vestir por primera vez a la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata de Sevilla ha sido un verdadero sueño. Un papel lleno de significado, tradición y emoción, y nos sentimos inmensamente afortunadas de haber podido crear este vestido a medida”.

El vestido, de un blanco impoluto, presenta escote en V y pliegue en la zona del abdomen, ceñido a la cintura para resaltar la silueta. Lo acompaña una capa bordada con estrellas doradas, mientras que el conjunto se completa con una diadema de flores doradas que armoniza con los bordados, consolidando un look elegante y simbólico.

Cherubina, fundada en 2003 por Ana Cherubina, inició su trayectoria en el barrio sevillano de Los Remedios, vendiendo bolsos personalizados y sombreros artesanales. A partir de 2005, la marca comenzó a expandir su popularidad, trasladándose a una tienda más amplia con taller especializado en sombrerería. En 2015, tras consolidarse como referente nacional en este ámbito, lanzaron sus primeras colecciones de novia e invitada, y en 2023 celebraron 20 años de historia.

Actualmente, Cherubina ofrece diversas líneas de producto, incluyendo Fiesta, Casualwear, Bridal, Madrinas, Homewear, Accesorios, Zapatos y Perfume, manteniendo siempre un carácter artesanal y personalizado en cada diseño. Sus tiendas físicas se encuentran en Sevilla (calle Muñoz Olivé y Sevilla Fashion Outlet), así como en Madrid, Zaragoza, Alicante, Jerez y Córdoba, complementadas con su tienda online.

Con este encargo, Cherubina reafirma su compromiso con la tradición sevillana y la excelencia en el diseño, consolidándose como la firma encargada de vestir uno de los símbolos más emblemáticos de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla.