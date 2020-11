Vitalia Rinconada: orden sanitaria de no trasladar a los mayores contagiados en el nuevo brote

El nuevo brote de contagios en la residencia Vitalia Rinconada, tras el primero que se registró en septiembre, se está gestionando de forma diferente, sin que los contagiados de este centro situado en San José de la Rinconada sean trasladados a hospitales o centros medicalizados, como sí se hizo con el primer brote que llegó a afectar a 35 residentes. Esta vez los positivos afectan a 18 mayores y 5 trabajadores, según el resultado definitivo de los PCR que se practicaron en esta residencia el pasado 11 de noviembre, cuando la cifra de contagios que se dio era superior: 19 mayores y 7 trabajadores.

Según la dirección de la residencia, el centro se sectoriza en una zona covid (donde se encuentran los residentes positivos) y una zona de aislamiento (donde están los residentes que son contactos estrechos)

Según ha comunicado la dirección del centro a las familias, "en esta ocasión, las autoridades sanitarias han decidido no trasladar a los residentes a otros centros, por lo que, cumpliendo las indicaciones sanitarias, se procede a la sectorización del centro". Esas "autoridades sanitarias" son el centro de salud de San José de la Rinconada, a quien le corresponde esta residencia, y el servicio médico del Hospital Macarena. Al menos así lo indica la dirección en el escrito enviado cuando aclara que "tanto ayer como hoy (por el sábado 14 y domingo 15), los residentes han sido valorados por el servicio médico del centro de salud y del hospital Virgen Macarena".

El SAS asegura que no ha dado ninguna orden a las residencias para que no trasladen a los hospitales o a centros medicalizados a los mayores contagiados. Y lo mismo el Hospital Macarena

Desde el SAS se ha asegurado a este periódico que el servicio general de Salud no ha dado ninguna orden a las residencias para que no trasladen a los hospitales o a centros medicalizados a los mayores contagiados. Y lo mismo desde el Hospital Macarena. Y añade el SAS que "siempre que se pueda sectorizar y puedan ser asistidos en sus residencias no hay que evacuarlos" y que si no hay un criterio clínico de ingreso hospitalario hay que aislar en la residencia a los residentes que den positivo.

Pero la realidad es que esta misma situación se da en la residencia Huerta Palmeras de Dos Hermanas: tres fallecidos ya por coronavirus, 24 positivos y un solo hospitalizado en el Valme, según los datos actualizados de este lunes.

Así pues, los 18 mayores contagiados de Vitalia Rinconada se quedarán en la residencia. Según la dirección, el centro se sectoriza en una zona covid (donde se encuentran los residentes positivos) y una zona de aislamiento (donde están los residentes que son contactos estrechos).

Desde Vitalia Rinconada se asegura que continúan "con las mismas medidas de aislamiento indicadas por la Inspección de Salud y Epidemiología el pasado Septiembre que son establecimientos de turnos de 12 horas para evitar los contactos, grupos específicos de trabajo para atender siempre a los mismos residentes y no interactuar entre ellas, aumento de las medidas de higiene, limpieza y seguridad que ya veníamosdesarrollando".