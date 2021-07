El aumento de los contagios y de la incidencia acumulada durante los últimos días empieza a visualizar el inicio de la quinta ola de Covid-19 en España. Así lo consideran los expertos que, no obstante, matizan que previsiblemente no será de la misma magnitud que las vividas anteriormente en nuestro país, pues esta vez son los más jóvenes los que se contagian y afortunadamente el virus no se ceba tanto con ellos como lo hace con los más mayores, que en su mayoría ya están vacunados. Los estragos en esta ocasión, a la espera de ver cómo afecta al sistema hospitalario, los están empezando ya a notar los sanitarios de los centros de salud, que están viviendo este aumento de la incidencia con menos personal debido a las vacaciones.

A diferencia de las olas anteriores en la que los hospitales recibían mucha presión asistencial, ahora, al castigar a población más joven y generar menos ingresos, la mayor sobrecarga se ha trasladado a los centros de salud, donde esta realidad epidemiológica coincide con la "merma" de la plantilla por las vacaciones estivales y "la falta de sustituciones". Son los dos ingredientes que apunta el secretario de Atención Primaria del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Gómez, como claves para que la Atención Primaria vuelve a ser "la mayor perjudicada de la pandemia". "El aumento de la incidencia de Covid requiere un sobresfuerzo añadido a la situación de colapso que tiene ya el sistema. Hay que tener en cuenta que en verano, contando con que ya hay un déficit estructural de profesionales a lo que se suma ahora las vacaciones, las plantillas se reducen en un 45 ó 50%. Llama mucho la atención el cierres de plantas o camas en hospitales, pero si se dijera que se cerrara el 50% de un hospital sería impensable, pues eso es lo que está pasando ahora en Primaria", sentencia.

Gómez alerta de que al "déficit estructural" de personal y la "sobrecarga crónica" que padece Atención Primaria ahora se une el seguimiento de los casos positivos y sus contactos estrechos con las plantillas prácticamente a la mitad por los descansos de los profesionales. "Todos estamos viendo un crecimiento brutal de la incidencia. ¿Quién hace los seguimientos?, ¿quién rastrea a los contactos estrechos?, ¿quién comprueba que se están cumpliendo las cuarentenas? No hay medios", sentencia y recuerda la "grave" falta de profesionales sanitarios en las bolsas de trabajo para cubrir el plan de sustituciones que plantea la Junta.

El Sindicato Médico de Sevilla ya alertó la semana pasada de una "fuga" de profesionales por las "pésimas condiciones de trabajo" y "sobrecargas laborales", que han desencadenado, incluso, renuncias de contratos de plazas en propiedad. "Eso es algo increíble. Que los profesionales prefieran renunciar a su plaza en un centro de salud por irse a cubrir vacaciones a los hospitales, es intolerable", sostiene el sindicalista, que insiste en denunciar, una vez más, el sistema de citas en los centros de salud donde los llamados bises hacen que un mismo médico tenga dos pacientes para atender a la misma hora. "No hay ni un solo departamento en la sanidad pública que permita que dos pacientes sean citados a la misma hora y eso pasa en Atención Primaria. Además que sean sólo cinco minutos los que tienen para preguntar al pacientes qué le pasa, tomar nota, explorarlo y explicarle el tratamiento, es lamentable. Y eso es lo que a los médicos los tiene más quemados", manifiesta.

Igualmente, Gómez recuerda, además, que los centros sanitarios "pueden ser importantes focos de contagio" e insiste en la necesidad de "regular de una manera eficaz el establecer filtros en los accesos y eso es algo que no existe". "Es urgente establecer agendas con un número límite de pacientes para cada profesional porque está demostrado que la vinculación entre un fortalecimiento de la Atención Primaria y la mejora de la salud de la población van unido. Si no se fortalece la Atención Primaria, por muchos hospitales que se abran la salud de la población en general no va a mejorar", sentencia.

Como soluciones a esta situación, Gómez apela a la "necesidad de mantener, incluso potenciar, las medidas de protección que se han demostrado eficaces" porque, alerta, "esta pandemia no ha terminado

La presión hospitalaria actual por covid no es la misma que en las anteriores olas. El aumento de contagios y de la incidencia actual no se está traduciendo en un aumento en paralelo de los ingresos en los hospitales. En este contexto, el perfil de los pacientes ingresados dista del de cuando no había vacunas. Ahora los pacientes más graves son personas jóvenes, menores de 45 años y aunque ingresan menos siguen llegando a las UCI.