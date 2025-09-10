Detenido en Plasencia un tren Madrid-Sevilla por el desprendimiento de una tapa de un armario de refrigeración

El tren media distancia Madrid Atocha-Sevilla Santa Justa de las 10:55 de este miércoles ha sufrido una incidencia técnica que ha provocado que tuviese que permanecer detenido en Plasencia (Cáceres).

En concreto, se trata del tren media distancia 17900, con llegada prevista a Sevilla a las 18:58, y la incidencia se ha debido al desprendimiento de una tapa de un armario de refrigeración, según confirman a Europa Press fuentes de Renfe. Así, como consecuencia de esta incidencia técnica se ha gestionado un segundo tren que recogió a los viajeros en la estación de Plasencia para continuar el viaje.

Ante esta situación, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha exigido inversiones "urgentes" y un "compromiso real" con unas infraestructuras ferroviarias "seguras" y "modernas". Según ha afirmado en una entrada en redes sociales recogida por Europa Press, lo ocurrido en Plasencia "no es un fallo puntual", sino "un reflejo del abandono histórico" de Extremadura, motivo por el cual exige inversiones "urgentes". Así, tras reconocer que después de la incidencia de este miércoles en el tren en Plasencia siente "la misma indignación que el resto de extremeños", ha defendido que "viajar en tren por Extremadura no puede ser un acto de resistencia", y ha reclamado "respeto" para la comunidad y no "parches" ni "promesas vacías".

"Siento la misma indignación que el resto de extremeños. No es un fallo puntual, es un reflejo del abandono histórico de nuestra tierra. Exigimos inversiones urgentes y un compromiso real con unas infraestructuras ferroviarias seguras y modernas. Viajar en tren por Extremadura no puede ser un acto de resistencia. Nuestra región merece respeto. Ni parches, ni promesas vacías", señala la entrada de Guardiola en redes sociales.