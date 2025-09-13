Encontradas cuatro aves muertas en el Parque de María Luisa

Cuatro aves, un pato, un palomo y dos crías de pato, han sido encontradas esta mañana en el Parque de María Luisa, al día siguiente de reabrir sus puertas ante la sospechas de que las localizadas a principios de semana murieran por la gripe aviar. El Ayuntamiento de Sevilla cerró entonces el parque dentro del protocolo de sanidad ambiental de la Junta de Andalucía por el brote de gripe aviar y procede a la limpieza y desinfección del recinto mientras se analizaban las causas de las muertes

Aunque son más de tres las aves encontradas y habría por tanto que cerrarlo de nuevo, las lagunas, es decir, las zonas de agua, están balizadas "atendiendo al protocolo de la Junta". Según ha podido comprobar EFE, los patos deambulan por el parque fuera de las lagunas entre los turistas y algunos incluso están dando de comer a los animales, sin atender los carteles -en español- colocados en sus accesos.

Este viernes el Ayuntamiento informaba de que reabría el parque tras la aplicación de todas las medidas del protocolo frente a la gripe aviar, supervisadas por la Junta de Andalucía, con acciones como limpiar y desinfectar los estanques, reforzar la vigilancia, vallado de zonas sensibles, control de la recogida de aves y colocación de cartelería informativa con recomendaciones al público. También volvieron a tener público los Jardines del Real Alcázar, reanudándese el ciclo de conciertos en este espacio patrimonial. La programación cultural vuelve a desarrollarse en el recinto, aunque adaptada a medidas de prevención frente a la gripe aviar.

La administración municipal decidió cerrar este jueves de manera preventiva este espacio público, uno de los pulmones verdes de la capital andaluza, tras detectar la muerte de una serie de patos. Con una superficie de 34 hectáreas, el Parque de María Luisa es el principal pulmón verde de Sevilla y una de las zonas más visitadas de la ciudad.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó ayer viernes un sexto foco de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP, subtipo H5N1) en la provincia de Sevilla. El nuevo brote se ha detectado en el Parque de Miraflores, en la capital hispalense, donde, según ha confirmado a este periódico la Consejería de Salud y Consumo, ya se han activado los protocolos de contención establecidos por las autoridades sanitarias.

Con esta confirmación, ya son seis los focos activos en la provincia en los últimos días. La alerta sanitaria se extiende mientras se espera la confirmación oficial de dos posibles brotes adicionales en el Parque de María Luisa y en el parque de Los Príncipes, donde también se han localizado aves muertas en las últimas jornadas.