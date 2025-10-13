Un espacio de artesanía, vida y color en la calle Álvarez Quintero

La artesanía está tan ligada a la sinceridad y a la identidad que el nuevo proyecto que se está gestando en la calle Álvarez Quintero, en la antigua tienda de Velasco, que antes había sido Bodegas Peinado, tiene mucho de ambas. Aquí quiere dejar su alma la firma de seda natural pintada, Margaret de Arcos. Más allá, este espacio es una declaración de intenciones de su forma de entender la artesanía.

Con ella, la firma quiere contribuir a revitalizar esta zona del centro, que durante décadas fue corazón del comercio local, de los talleres y de los oficios, y que poco a poco “ha ido perdiendo su carácter bajo la presión de los locales impersonales, sin arraigo y franquiciados”, explicaron.

Un taller completamente artesanal / Juan Carlos Vázquez

El proyecto está liderado por Camila Puya de Arcos, maestra artesana, diseñadora y segunda generación de la firma familiar Margaret de Arcos, con más de 30 años de trayectoria en la pintura sobre seda natural. Bajo su dirección creativa, este nuevo espacio, creado y diseñado por el arquitecto Manuel Zurita, no es una tienda al uso. Evidentemente, será un lugar donde tener la oportunidad de comprar sus creaciones nacidas en la seda de la mano de sus pinceles, pero también un sitio donde conocer la artesanía y descubrir su valor emocional y el vínculo histórico de la ciudad con la seda.

Los trabajos de adecuación en el antiguo local de Velasco en Álvarez Quintero. / Juan Carlos Muñoz

“A través de experiencias, encuentros y colaboraciones, queremos atraer a un turismo de calidad, sensible, que busca conocer lo auténtico y comprender la historia que hay detrás de cada oficio”, explican desde Margaret de Arcos. Esto no quiere decir que desaparezca el taller de la calle Goles, que se mantendrá como lugar de producción.

El nuevo local permitirá que las visitas al taller, que cada vez demandan más para grupos de visitantes premium de la ciudad, puedan tener una experiencia artesana completa.

Una de las artesanas pintando con gutta la seda. / Juan Carlos Vázquez

Aquí conocerán términos como la gutta, la sustancia con la que se pinta la seda para evitar que los colores se mezclen, o el momento del fijado al vapor.

En esa vertiente de compartir que tienen todos los productos artesanos, desde la firma se ha pensado que el espacio de la calle Álvarez Quintero sea una plataforma de promoción para otros artesanos. Ya están trabajando en colaboración con la Michelangelo Foundation, la institución suiza responsable de Homo Faber e Interwoven, que reúne a los mejores artesanos de Europa. Gracias a esta alianza, uno de los primeros actos del antiguo local de Velasco será el próximo 7 de noviembre con un encuentro de artesanos andaluces y del resto de España dentro de la Homo Faber Guide, una jornada de charlas, networking y cultura en torno a la artesanía contemporánea.

El trabajo de la seda es totalmente artesanal desde el primer momento. / Juan Carlos Vázquez

Margaret de Arcos es una firma artesanal y de diseño especializada en seda natural pintada a mano. Fundada hace 30 años por Margaret de Arcos y en manos de su hija, Camila Puya de Arcos desde 2017, la marca ha creado regalos de protocolo para eventos de alto nivel. Sus piezas, que combinan diseño y artesanía, se convierten en obsequios exclusivos de bienvenida para clientes premium. Además, la firma ofrece experiencias en los propios eventos, donde se explica y se muestra el proceso de creación de cada pieza, aportando valor añadido al regalo, reforzando la imagen de la artesanía española y promoviendo el producto local. Todo ello con seda virgen natural que llega desde Asia.