Un estudio andaluz avala la eficacia de la estimulación magnética transcraneal contra las ideas suicidas

El psiquiatra, e investigador principal del estudio, Álvaro Moleón, en consulta con un paciente en el Instituto Andaluz de Salud Cerebral.

Una investigación andaluza ha demostrado que la estimulación magnética transcraneal repetitiva (rTMS) reduce significativamente las ideas suicidas en pacientes con depresión resistente a tratamientos. El estudio, publicado en la revista Clinical Neurophysiology el pasado 28 de julio, reveló que esta técnica no invasiva consiguió tasas de remisión del 61% para ideación suicida, 41% para depresión y 33% para ansiedad tras 30 sesiones de tratamiento.

El suicidio representa una grave preocupación para la salud pública, cobrándose cerca de un millón de vidas anualmente y constituyendo hasta dos tercios de los suicidios consumados, especialmente en el contexto de los trastornos del estado de ánimo. La ideación suicida, que puede variar desde el deseo pasivo de morir hasta la planificación activa y la intención de actuar, es un factor de riesgo crucial que debe abordarse. Los trastornos depresivos y de ansiedad están frecuentemente entrelazados con la ideación y los intentos de suicidio, aumentando significativamente el riesgo.

La investigación, liderada por el psiquiatra sevillano Álvaro Moleón, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el Instituto Andaluz de Salud Cerebral, analizó a 104 adultos con ideación suicida tratados en dos clínicas psiquiátricas españolas entre 2022 y 2024. Los resultados mostraron reducciones significativas en síntomas depresivos, ansiedad e ideación suicida tras la intervención con rTMS. Además, observaron que los pacientes con niveles de ansiedad más bajos experimentaron mayor reducción de la ideación suicida.

"Esta técnica ofrece una intervención prometedora y no invasiva para aliviar rápidamente la ideación suicida en pacientes con depresión y ansiedad comórbida", destacan los autores en sus conclusiones, señalando su particular eficacia en aquellos con síntomas de ansiedad más leves.

Cómo funciona la estimulación magnética transcraneal

La rTMS es una técnica de neuromodulación establecida para la depresión resistente al tratamiento. El procedimiento consiste en la aplicación de estimulación cerebral dirigida mediante una bobina electromagnética colocada sobre ciertas áreas concretas. En este estudio, los pacientes recibieron estimulación bilateral dirigida a la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC), una región cerebral que muestra alteraciones estructurales, funcionales y neurofisiológicas en personas con tendencias suicidas.

A diferencia de otros tratamientos como la terapia electroconvulsiva (ECT) o la ketamina, la rTMS no requiere anestesia general ni presenta riesgos de dependencia, lo que la convierte en una alternativa más segura y accesible. Además, sus efectos secundarios son reducidos y su eficacia es comparable, e incluso superior, a la de los medicamentos contemporáneos, según han confirmado revisiones sistemáticas y metanálisis recientes.

Diferencias entre ideación suicida activa y pasiva

Un aspecto destacado del estudio es que analizó por separado a pacientes con ideación suicida activa (con planes concretos) y pasiva (deseo general de morir sin plan específico). Aunque no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a características demográficas o diagnósticas, el grupo con ideación activa mostró una mejoría más sustancial en los síntomas depresivos y de ansiedad tras el tratamiento.

Los investigadores sugieren que esto podría deberse a que los individuos con mayor ideación suicida suelen presentar una mayor carga inicial de síntomas, lo que permite una mejora absoluta más pronunciada después del tratamiento, un fenómeno conocido como "efecto techo" en la capacidad de respuesta al tratamiento.

Mediante un análisis de modelo mixto lineal, los investigadores identificaron que la gravedad de la ansiedad influye significativamente en la eficacia del tratamiento. Concretamente, observaron que los pacientes con síntomas de ansiedad graves muestran un beneficio más limitado del tratamiento en comparación con aquellos con niveles de ansiedad más bajos.

Este hallazgo contrasta con investigaciones anteriores que no encontraron correlación entre los puntajes de ansiedad inicial y el resultado del tratamiento, aunque estudios previos han sugerido que la ansiedad basal alta se asocia con una menor probabilidad de remisión.

Los autores reconocen varias limitaciones en su estudio, incluyendo la heterogeneidad de la población clínica y la variabilidad en los protocolos de rTMS, que reflejan la complejidad del mundo real pero pueden afectar la generalización de los resultados. Además, el uso del ítem 3 de la Escala de Depresión de Hamilton para evaluar la ideación suicida, aunque validado, carece de la precisión de herramientas específicas para la evaluación del suicidio.

De cara al futuro, los investigadores sugieren que se deberían emplear medidas más específicas, reclutar participantes de alto riesgo y explorar protocolos de rTMS adaptados en entornos controlados para optimizar la personalización del tratamiento y mejorar la comprensión de sus efectos sobre los síntomas psiquiátricos y la tendencia suicida.