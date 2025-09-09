El evento cultural 'In the Park' presenta su primera edición de 'Club Nature'

La organización In the Park ha anunciado la creación de Club Nature, una nueva propuesta cultural que busca potenciar la escena local con artistas nacionales en el Cortijo del Alamillo. El evento se celebrará los días 26 y 27 de septiembre, con un horario de 19:00 a 00:00 horas y contará con la colaboración de cervezas victoria. El aforo del festival será limitado. Las listas para acceder ya están abiertas a través de DICE, disponible en el Linktree de In the Park.

A diferencia de ediciones anteriores, Club Nature apuesta por un concepto más íntimo. Este nuevo formato contará con dj sets y conciertos de diferentes estilos musicales. La organización destaca que el objetivo es reforzar la conexión entre artistas, público y entorno. Asimismo, la programación reunirá propuestas que abarcan desde la electrónica más cuidada hasta ritmos tropicales y otras sonoridades experimentales.

La primera jornada, el viernes 26, comenzará con el dj set de Novia Pagana, las letras introspectivas con ritmos dnb y break del francogaditano Pableau. También se podrá escuchar el set a vinilo de Doom, Bird & Beach, un trío de DJs formado por Pablo Doom, Dr Bird y Acapulco Beach. El sábado 27 abrirá la programación la colombiana y afincada en Sevilla Dj Tatikardia, con una selección de ritmos latinos. Le seguirá la banda La Cumbia del Pelícano reconocida por sus actuaciones multitudinarias. El cierre llegará de la mano de la dj y productora sevillana Dalila, que llevará al patio del cortijo sus breaks sintetizadores y basslines con influencia del sonido británico.

In The park subraya la importancia del entorno natural del Cortijo del Alamillo como escenario para esta cita cultural. Con Club Nature, la organización plantea un espacio donde disfrutar de la música, compartir experiencias y reconectar con la comunidad.