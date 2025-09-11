¿Por qué la gripe aviar no afecta tanto a las cotorras como a las aves acuáticas?

La aparición de cinco aves muertas ha provocado el cierre preventivo del Parque de María Luisa este jueves. El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el protocolo elaborado por la Junta de Andalucía tras la detección de un foco de gripe aviar en el Parque del Tamarguillo, que ha dejado casi 80 aves muertas hasta el momento. Ya se ha iniciado la retirada de los cadáveres y la limpieza y desinfección del estanque de los patos, tal y como ocurrió la semana pasada en los jardines del Real Alcázar y el parque de Miraflores.

Las especies afectadas por el brote de gripe aviar en el parque del Tamarguillo fueron fundamentalmente gansos, ánades reales y palomas. Mientras, en el Alcázar murieron tres pavos reales, sin que se haya confirmado que fuera a causa del virus. No obstante, entre las aves invasoras, como las cotorras, no se han detectado muertes hasta la fecha, pero ¿a qué puede deberse?

Las cotorras, "un agente de riesgo para la ciudadanía"

En los parques y jardines de Sevilla hay unas 5.500 cotorras, según el censo elaborado por la empresa adjudicataria del plan de control integral de las especies exóticas invasoras hasta 2024, Consultoría Estratégica de Servicios y Territorios (CESYT). Su expansión en la ciudad se remonta a la década de los 90, cuando el Ayuntamiento realizó una suelta de Psittacula krameri (cotorras de Kramer) tras su confiscación en un mercado de compra-venta animal en la Alfalfa.

A ello se le han ido sumando otras sueltas o escapes de estas aves exóticas, popularmente tenidas como mascotas. El consistorio ha reconocido que con el paso de los años las cotorras "se han convertido en un problema para la conservación de la biodiversidad y en un agente de riesgo para la ciudadanía" por la contaminación acústica y por ser un posible vector de zoonosis.

El agua es un importante vector de la gripe aviar

Sin embargo, hasta ahora las cotorras se han mantenido al margen de los posibles focos de gripe aviar en Sevilla. Entre las especies silvestres, las aves migratorias, especialmente las aves acuáticas, pueden ser reservorios naturales de virus de influencia aviar. Aunque no presenten síntomas, pueden ser portadoras de la enfermedad y propagarla por amplias zonas geográficas.

Durante las migraciones estacionales de otoño y primavera, se reúnen grandes cantidades de aves y, a su vez, realizan escalas en diferentes cuerpos de agua, el vector ideal de propagación del virus. El agua dulce con una temperatura de 22ºC puede retener la infectividad durante cuatro días, un periodo que aumenta a medida que enfría. En el entorno de Doñana, el Ministerio de Agricultura ha confirmado la muerte de un somormujo en Aznalcázar; y una garza real, un pato colorado y un ánade friso en dos brotes en Hinojos (Huelva).

A través del agua, la gripe aviar puede afectar a las aves de corral, donde debido a la alta infectividad, se suele recurrir al sacrificio de todos los ejemplares cuando se produce un brote. Esto es lo que ha ocurrido en una granja del Cerro del Andévalo, donde se han sacrificado a 8.500 pavos.

Las cotorras sí pueden transmitir la 'gripe del loro'

En este sentido, las cotorras no son tan susceptibles de contraer la gripe aviar como las aves acuáticas o de corral. En cambio, son más sensibles a otras enfermedades como la psitacosis o 'gripe del loro'. Se trata de una infección causada por la bacteria Chalmydia psittaci que puede producir síntomas similares a los de otras enfermedades respiratorias, como fiebre, tos, dolor muscular o fatiga. En casos graves, la psitacosis puede derivar en neumonía y afectar a otros órganos.

En 2023 hubo un brote en Dinamarca con 23 personas contagiadas, entre las que el 80% necesitó hospitalización. Entonces se observó que gran parte de los infectados estuvo en contacto con comederos para pájaros o habían estado en contacto directo con cotorras, loros, periquitos o canarios. Otra vía de contagio es la inhalación de las partículas de aire procedentes de excrementos de aves infectadas.

