La histórica asociación Bermejales 2000 también reclama un Metro subterráneo por el barrio

La presidenta de la asociación Bermejales 2000, Conchita Rivas, ha recalcado este lunes su malestar con el trazado aprobado por Fomento en Los Bermejales, que sube a la superficie en el Paseo de Europa y afecta a otras avenidas principales como las de Finlandia e Irlanda y la calle Estonia, en contra de lo anunciado por la Junta. "En Bermejales 2000 seguimos manteniendo lo mismo que hace 15 años: el Metro debe ser siempre subterráneo por el barrio, pero en el estudio informativo se ha hecho un trazado sin consultar con nadie", se queja Rivas a preguntas de este periódico.

La líder vecinal, que lleva 28 años al frente de la asociación y 32 años residiendo en el barrio, subraya que la histórica entidad vecinal siempre se ha opuesto a un Metro en superficie en Los Bermejales: lo hizo hace 15 años y lo va a hacer también ahora en las alegaciones que están preparando al estudio informativo del tramo sur de la línea 3 aprobado por la consejería de Fomento de la Junta. "Hace 15 años presentamos alegaciones contra el Metro en superficie por el barrio. Ahora nos preocupa y estamos trabajando en alegaciones con Sevilla Quiere Metro", explica. El plazo para alegar acaba el 2 de diciembre.

Rivas defiende que la asociación ha preferido trabajar en las alegaciones con Sevilla Quiere Metro a salir a quejarse en las redes sociales por el trazado. Y recuerda que Bermejales 2000 ha logrado todas las mejoras de las que disfruta el barrio y se ha librado de proyectos que los vecinos no querían como el proyecto de la mezquita y el macrocentro de servicios sociales. "Quien ha librado al barrio de la mezquita y del macrocentro de servicios sociales ha sido Bermejales 2000", señala su presidenta, quien recalca que la asociación ha batallado además por la Escuela Politécnica que finalmente no irá en el barrio tras su traslado a la Cartuja y por el ansiado instituto IES Bermejales que ha tardado más de la cuenta.

Conchita Rivas, presidenta de la asociación Bermejales 2000 / Juan Carlos Muñoz

Así pues hay varias iniciativas en Los Bermejales contra el Metro en superficie proyectado por la Junta. Por un lado, la alegación es la que está preparando Bermejales 2000. Por otro, la alegación que impulsan dos vecinos del barrio, Sergio Robles y José Pablo Caballero, profesores de matemáticas en el IES Bellavista y en el IES Punta del Verde, respectivamente.

En las redes sociales, la asociación de familias (AFA) del alumnado del CEIP Marie Curie se ha expresado en contra del Metro en superficie por el barrio tras conocer el trazado desvelado por este periódico. “Ayer (domingo) nos despertamos con la noticia de que el paso del Metro por nuestro barrio tendrá un trazado que, para muchas familias, ha sido una sorpresa, especialmente porque discurre por una zona totalmente inconveniente para la vida del barrio y el bienestar de quienes vivimos aquí. Expresa su “rechazo absoluto a esta propuesta tal y como está planteada” porque “supone un perjuicio innecesario para las viviendas, los espacios escolares y las zonas de convivencia que tanto esfuerzo nos cuesta cuidar. Nos unimos a todas las acciones necesarias junto con el resto de asociaciones y colectivos vecinales para solicitar una revisión del trazado y defender una alternativa que sea realmente beneficiosa para el barrio y sus habitantes”.