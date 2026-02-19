La juez ordena el ingreso en prisión del Dioni de Pino Montano

Un juzgado de Sevilla ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza de José Manuel Moreno Lucas-Viedma, el administrador de fincas que emuló al Dioni en Pino Montano y otras zonas de la capital andaluza y se apropió presuntamente del dinero de sus clientes. Lucas-Viedma fue detenido la tarde del martes en Benacazón cuando se subía a un coche y ha sido trasladado a los juzgados durante la mañana de este jueves.

El sospechoso se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez de Instrucción 8 de Sevilla, que se ha hecho cargo del caso porque es en este juzgado en el que han recaído la mayoría de las denuncias. Por tanto, se acumula todo en este órgano y se ha anulado la citación que tenía prevista para declarar como investigado el próximo día 10 de marzo.

La juez ha acordado su ingreso en prisión provisional sin fianza, tal como lo ha solicitado la Fiscalía, a la que se han adherido también las dos acusaciones particulares que representan a varias comunidades afectadas, y que ejercen los abogados Óliver Cáceres y Sebastián Marqués.

El juzgado ha levantado este jueves el secreto de sumario que pesaba sobre una parte de la causa, dictado al principio de la investigación para no entorpecer el trabajo de la Policía en la búsqueda de documentación. Fuentes del caso aseguraron a este periódico que el sospechoso había alegado un estado de salud delicado y que quiere colaborar con la Justicia.

Estos argumentos no han impedido que la juez dictamine su ingreso en prisión, dada la gravedad de los delitos que se le imputan, dado el volumen económico de lo presuntamente estafado y otra serie de circunstancias que se han tenido en cuenta, como que no se haya entregado voluntariamente y que la Policía haya tardado más de dos semanas en localizarlo.

Ya hay cinco denuncias de otras tantas comunidades de Pino Montano, y está previsto que se sumen en las próximas horas otras tres del mismo barrio. A esta hay que unir la que se presentó en la calle Sierra de Gata, en el Tiro de Línea. También hay una comunidad de Zahara de los Atunes, en Cádiz, que ha manifestado su intención de adherirse a estas denuncias. Otros bloques que han podido ser víctimas de la presunta estafa todavía no han presentado denuncia.