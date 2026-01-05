Laura Gallego pone la nota musical en un tramo de la Cabalgata de Reyes de Sevilla

Laura Gallego pondrá, hoy en la Cabalgata de Reyes de Sevilla, el broche musical de fin de fiesta. Por ello, desplegará su universo folclórico en el formato más festivo: un DJ set con voz en directo, mezclando villancicos, copla y electrónica. De este modo, la algareña recibirá desde el balcón más concurrido de la calle Asunción, del barrio de Los Remedios, a Sus Majestades los Reyes de Oriente animando a todos los sevillanos que se congreguen en este punto.

Laura Gallego ha desarrollado una trayectoria profesional marcada por la búsqueda constante de nuevas vías para reinterpretar el género. Cuenta con tres discos publicados (Castillos de Sal, Vintage y Sin Fronteras) y en 2025 protagonizó un multitudinario DJ set de copla electrónica en la Plaza de España de Sevilla, ante más de 18.000 personas. Actualmente recorre los principales teatros y auditorios del país con la gira de La última folclórica, un grito de resistencia que está cosechando un gran éxito de público.

Recientemente, con su participación en ¡Feliz 2026!, la gala de fin de año de TVE, Laura Gallego volvió a demostrar que la copla no sólo sigue viva, sino que es capaz de reinventarse, colarse en un espacio de máxima audiencia y despedir el año bailando.