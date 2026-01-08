De Luho impulsa el nuevo tardeo gastronómico de Los Bermejales

En pleno corazón de Los Bermejales, uno de los barrios con mayor crecimiento residencial y hostelero del sur de Sevilla, De Luho se ha convertido en un punto de encuentro habitual para quienes buscan tapear bien, comer sin prisas o alargar la sobremesa sin preocuparse por el reloj. Situado en Avenida de Finlandia, este bar ha apostado por un modelo poco convencional que marca la diferencia: abre todos los días de 12:00 a 01:00 de la madrugada y no cierra cocina, permitiendo disfrutar de su oferta culinaria a lo largo de toda la jornada.

El establecimiento se presenta como un lugar versátil —ideal tanto para un aperitivo como para una cena tardía o un tardeo con copas— y basa su atractivo en una carta que combina tradición y creatividad, renovada con frecuencia y pensada para compartir. Entre los platos que han generado entusiasmo entre clientes y vecinos destacan clásicos elevados como la tabla de quesos andaluces, la mojama de atún rojo con AOVE, los taquitos de jamón ibérico de bellota o las irresistibles gildas y banderillas tradicionales.

La creatividad culinaria aparece también en propuestas más elaboradas: la ensaladilla de gambas al ajillo, las alcachofas confitadas con crema de queso payoyo y tocino ibérico, el mollete de pringá o el mollete de solomillo al whisky son ejemplos de cómo De Luho reinventa la tapa clásica sin perder el espíritu de bar. Para quienes buscan platos más contundentes, la carta incluye cortes a la brasa como entrecot de vaca madurada, presa ibérica o medallón de solomillo de ternera, acompañados de guarniciones cuidadas.

De Luho es un lugar versátil y con una carta variada y extensa.

El apartado dulce propone cierres memorables para la comida o la cena: brownie de chocolate con helado de vainilla, tiramisú con base de Baileys o incluso la peculiar espuma de mojito con tarta Toblerone completan la experiencia gastronómica de un local que no solo sirve comida, sino que propone un recorrido sensorial.

Las reseñas de clientes en Google elogian constantemente la calidad de los platos, la atención del personal y, sobre todo, la comodidad de poder disfrutar de cocina abierta a lo largo de toda la tarde y la noche. Muchos describen la experiencia como “una cocina de barrio con alma gastronómica”, destacando el equilibrio entre precio, producto y ambiente cercano.

La ubicación en la Avenida de Finlandia favorece su encaje en un barrio que ha visto un notable crecimiento de propuestas gastronómicas en los últimos años, creando un paisaje culinario diverso donde De Luho figura entre los más valorados. En una zona donde los bares tradicionales conviven con aperturas contemporáneas, este local ha sabido capitalizar un concepto claro: cocina constante, carta amplia y un ambiente acogedor que invita a quedarse.

Con esta fórmula, De Luho no solo ha satisfecho las expectativas de los vecinos de Los Bermejales, sino que apunta a convertirse en un referente ineludible para quienes descubren esta zona de Sevilla con ganas de comer bien a cualquier hora del día o de la noche.