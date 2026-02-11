El Macarena instala un punto interactivo para visibilizar los linfomas y mejorar su detección precoz

El Hospital Virgen Macarena ha puesto en marcha un punto informativo interactivo con el objetivo de concienciar a la población sobre los distintos tipos de linfomas, sus síntomas y el impacto emocional que esta enfermedad tiene en pacientes y familiares.

La iniciativa incluye una estructura de gran tamaño que representa el sistema linfático en el cuerpo humano, permitiendo comprender de forma visual y didáctica el origen de estas neoplasias hematológicas. A diferencia de otros cánceres,como los de pulmón, mama o colon, que pueden diseminarse a los ganglios en fases avanzadas, los linfomas se originan directamente en el sistema linfático y afectan a los linfocitos, células esenciales del sistema inmunitario. En España, este tipo de tumores supondrá este año el 71% del total de neoplasias hematológicas.

La acción divulgativa responde a una realidad preocupante: el desconocimiento generalizado sobre esta enfermedad. Según el estudio Percepción social sobre linfomas en España: Entendiendo el linfoma, visibilizando vidas’, realizado por IPSOS e impulsado por Lilly dentro de la iniciativa Linformados, en colaboración con la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (Geltamo), el 80% de los andaluces tiene un conocimiento escaso o nulo sobre los linfomas.

Además, más de la mitad de la población (52%) desconoce que existen linfomas menos frecuentes considerados enfermedades raras. Solo un 34% identifica correctamente los síntomas asociados a esta patología. El aumento del tamaño de los ganglios linfáticos es el signo más reconocido (73%), seguido de la pérdida de peso sin causa aparente (60%), la fatiga o pérdida de apetito (51%) y la fiebre recurrente (45%).

Especial preocupación genera el desconocimiento sobre el linfoma de células del manto, un subtipo poco frecuente cuya incidencia anual es de entre 1 y 2 casos por cada 100.000 habitantes. El 91% de los andaluces afirma no conocer o tener escasa información sobre esta enfermedad.

Hasta 160 nuevos casos al año en el Macarena

Cada año, el Hospital Virgen Macarena diagnostica entre 140 y 160 nuevos casos de linfoma. La complejidad y heterogeneidad de estas patologías, tanto en su diagnóstico como en su comportamiento clínico y tratamiento, requieren un abordaje multidisciplinar.

Para ello, el centro cuenta con un Subcomité de Linfomas que coordina la actuación de distintos especialistas con el fin de mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Según explica Alicia Rodríguez, jefa del Servicio de Hematología del hospital, “habitualmente estos pacientes presentan un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos que identifican como bultos en el cuello, las axilas o la ingle”.

A estos signos se suman con frecuencia síntomas como cansancio persistente, pérdida de peso, fiebre o sudoración nocturna. En algunos casos puede aparecer dolor abdominal por aumento del tamaño del hígado o del bazo. “El diagnóstico de estas neoplasias hematológicas conlleva una gran carga emocional, marcada por la angustia ante lo desconocido y sentimientos de tristeza”, señala Rodríguez, quien subraya que uno de los principales retos es agilizar las pruebas diagnósticas y coordinar adecuadamente al equipo multidisciplinar.

El punto informativo del hospital se enmarca en la iniciativa ‘Linformados’, que persigue visibilizar las necesidades de los pacientes y proporcionarles herramientas útiles durante el proceso de la enfermedad. En este espacio se distribuye la guía En Linfoma, ninguna duda es tonta, elaborada para mejorar la comunicación entre paciente y especialista.

El acto inaugural contó con la presencia de representantes del equipo directivo del hospital, de la jefa de Hematología, Alicia Rodríguez; la hematóloga Nazaret Domínguez; así como representantes de AEAL y Lilly España.

Con esta acción, el Hospital Virgen Macarena refuerza su compromiso con la información, la detección precoz y el acompañamiento integral de las personas afectadas por linfoma, una enfermedad que, pese a su impacto, sigue siendo en gran medida desconocida por la sociedad.