El año 2022 se cerró con 55 muertos en las carreteras sevillanas, casi el doble que el anterior

El año 2022 fue el más negro para la siniestralidad vial en la provincia de Sevilla de la última década. 55 personas se dejaron la vida en las carreteras a lo largo del pasado ejercicio. No había tantas víctimas mortales en Sevilla desde el año 2011, cuando fueron 67 los fallecidos en accidentes. La cifra supone casi el doble que la del año anterior, que acabó con 33 muertos, si bien es cierto que en 2021 todavía hubo restricciones a la movilidad y se registraron menos desplazamientos.

En 2020, año de la pandemia, la cifra de víctimas mortales bajó hasta las 31, lo que hizo que el año del covid fuera una de las temporadas con menos muertos en las carreteras sevillanas. Sólo se bajó de este número en 2015, que terminó con 25 fallecidos. Para realizar una comparación mucho más realista, pues en 2020 y en 2021 hubo restricciones, hay que remontarse a 2019. En aquel ejercicio perdieron la vida en Sevilla 44 personas, once menos que en 2022.

Así consta en el informe sobre siniestralidad vial que publicó esta semana la Dirección General de Tráfico (DGT). En este documento figura que hubo en Sevilla 46 accidentes con víctimas mortales a lo largo del año pasado, mientras que en 2021 fueron 30; en 2020 se registraron 31; y 2019 acabó con 36. A este mayor número de siniestros se le añade la coincidencia de hasta nueve accidentes con dos fallecidos, algo inusual en los últimos años.

Esto ha provocado que sólo en 9 accidentes ya se registraran 18 víctimas mortales, lo que ha disparado la mortalidad hasta niveles desconocidos en la última década. Siete de los nueve accidentes con dos fallecidos consistieron en salidas de vía o colisiones frontales en carreteras de doble sentido, lo que indica que los despistes o la somnolencia fueron una de las principales causas de los accidentes mortales registrados en Sevilla en 2022. Ya desde hace años, la DGT instaura campañas periódicas contra el uso de dispositivos móviles al volante, algo que está muy relacionado con estos despistes.

La gran mayoría, 30, de los fallecidos viajaban en turismos. Otras nueve víctimas mortales fueron motoristas, siete peatones y tres ciclistas. Dos personas murieron a bordo de furgonetas, otras dos iban dentro de un autobús y cuatro más conducían camiones. De estos últimos, dos llevaban vehículos de gran tonelaje (más de 3.500 kilogramos) y otros dos de hasta peso.

El inicio del año 2022 fue uno de los periodos más trágicos de la historia reciente en las carreteras sevillanas, con 14 muertos en sólo mes y medio. Cinco de los nueve accidentes con dos víctimas ocurrieron entre enero y febrero. Aunque los registros mejoraron algo en los meses siguientes, ese arranque lastró las estadísticas a lo largo de todo el año.

El primero de los siniestros con dos fallecidos ocurrió el miércoles 12 de enero en la carretera A-8026, que conecta Sevilla y Mairena del Alcor. Se produjo en el kilómetro 7, a la altura del término municipal de Alcalá de Guadaíra, a la espalda de una zona de polígonos industriales. Fue un choque frontal en el que falleció una persona de cada coche.

Once días después, el domingo 23 de enero, murieron otras dos personas en un accidente en la carretera A-457, que une Lora del Río y Carmona. El accidente fue otro choque frontal entre dos turimos, que tuvo lugar en el kilómetro 21 de la citada vía, en el término de Lora. En esta ocasión el siniestro fue a las cinco y media de la tarde. Murieron un hombre y una mujer y hubo tres heridos, dos de ellos graves. Uno de los fallecidos perdió la vida en el acto y otro en el hospital. El entonces alcalde de Lora, Antonio Enamorado, alertó entonces del elevado volumen de tráfico que soporta esta carretera durante los fines de semana, pues es una de las vías más utilizadas para ir y volver de la Sierra Norte.

El domingo siguiente, el 30 de enero, se produjo otro siniestro con dos víctimas mortales en la carretera A-460, en el kilómetro 11, en el término municipal de Alcalá del Río. En el accidente murieron dos personas, un joven de 24 años y un hombre de 41. Los dos eran vecinos de Castilblanco de los Arroyos. Fue una salida de vía. El accidente se produjo de madrugada, si bien nadie vio el coche accidentado hasta las siete de la mañana. El conductor había muerto en el acto y el copiloto fue trasladado en estado muy grave al hospital, donde murió horas después. Una de las víctimas era un conocido DJ de la zona, que regresaba del trabajo.

El sábado 12 de febrero hubo otro accidente en Osuna, donde murieron dos jóvenes de 29 años. El siniestro se produjo a las nueve y media de la mañana, al salirse de la carretera el coche en el que viajaban, en el kilómetro 76 de la A-92, en sentido Sevilla. Los Bomberos tuvieron que excarcelar los cuerpos, que habían quedado atrapados entre los restos del coche.

Dos días después, el lunes 14 de febrero, otras dos personas perdieron la vida en Sanlúcar la Mayor. Una chica de 19 años y su novio de 22 murieron al chocar el coche en el que iban contra un autobús en la A-472, a la altura del cruce con Aznalcóllar. Las dos víctimas eran vecinos de esta localidad. El alcalde, Juan José Fernández, denunció la peligrosidad de ese cruce y recordó que lleva años pidiendo la instalación de una rotonda.

En los meses siguientes se produjeron otros cuatro accidentes con dos víctimas. El más grave de ellos, en cuanto a número de heridos, ocurrió el 18 de mayo en la carretera A-8327, a poco más de dos kilómetros de Pedrera. Un autobús que transportaba a una cuadrilla de trabajadores rumanos, a los que iba recogiendo por distintos pueblos de la sierra Sur para llevarlos a Antequera a iniciar la campaña del ajo, se salió de la vía y volcó.

Dos jornaleros murieron y otros 23 resultaron heridos de distinta consideración, en un siniestro que deparó unas escenas dantescas, según describió el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, que pudo ver cómo los familiares de las víctimas llegaban hasta el lugar en el que había caído el autobús andando por el campo. El accidente se produjo a las siete menos diez de la mañana de un miércoles, que es uno de los días en los que más siniestros se registran junto con los fines de semana.

El mes de junio fue especialmente trágico. El día 15 de ese mes, también miércoles, dos turismos chocaron frontalmente en una curva situada a la altura del polígono industrial de Burguillos, en la carretera A-460. Murieron un hombre de 43 años y una joven de 28, los conductores de cada uno de los vehículos implicados. El siniestro se produjo a las ocho menos veinte de la mañana.

Diez días después, el 25 de junio, dos hermanas de 17 y 21 años perdieron la vida en la carretera A-407, en Osuna, cuando se dirigían a Lantejuela, el municipio en el que residían. Un hombre que iba en el coche también resultó herido grave. El accidente consistió en una salida de vía y ocurrió a las cinco menos diez de la mañana de un sábado.

El último accidente con dos fallecidos tuvo lugar en Lebrija el lunes 26 de septiembre. Ocurrió en la autopista AP-4. Dos personas, un hombre de 40 años y una mujer de 35, murieron y otras dos resultaron heridas al embestir un vehículo a otro que estaba detenido en el arcén. Fue a las 3:15 de la madrugada.

Los once fallecidos más registrados en 2022 con respecto a 2019 en la provincia de Sevilla suponen buena parte del incremento de víctimas mortales que ha experimentado la comunidad andaluza, en la que hubo 25 fallecidos más entre estos dos años. Granada, con diez más, es la otra provincia en la que más repunta la siniestralidad. Andalucía es, después de Castilla-León, la región en la que más se ha incrementado la mortalidad.

Con estos datos, Sevilla es la tercera provincia española en la que más creció la mortalidad en las carreteras entre los años 2019 y 2022. Sólo la superan Cuenca, donde hubo 14 víctimas más, y Burgos, con 13. El informe de Tráfico presenta un análisis de los siniestros mortales ocurridos en 2022 en vías interurbanas. No se incluyen aquí los fallecidos dentro de las ciudades. El cómputo se realiza durante las 24 horas siguientes al siniestro. La información procede de los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico y los servicios autonómicos con competencias.

En España murieron 1.145 personas y 4.008 tuvieron que ser hospitalizadas. La cifra de víctimas mortales supone un incremento del 4% respecto a 2019. Hubo 44 fallecidos más (sólo 11 de ellos fueron en la provincia de Sevilla, lo que la sitúa muy por encima de la media nacional). Este porcentaje es mayor, del 14%, si se compara con 2021, cuando la variación fue de 143 difuntos más.

La cifra de personas hospitalizadas supone un descenso del 10% respecto a 2019 y un aumento del 7% sobre 2021. El año pasado hubo 21 días sin fallecimientos, frente a 40 en 2021 y 30 en 2019. El promedio diario de personas fallecidas en el país fue de 3,1, frente a 3 en 2019 y 2,7 en 2021. En 2022, el número de movimientos de largo recorrido superó los valores previos a la pandemia en un 3%.

Respecto al tipo de vía, aumentaron en un 5% los muertos en carreteras convencionales y en un 3% en autopistas y autovías. El 73% de las víctimas fueron en carreteras convencionales. Respecto a 2019, hubo un muerto menos en colisiones frontales y un 13% más de salidas de vías. También se registraron aumntos en colisiones traseras y múltiples. El 42% de las víctimas mortales sufrieron salidas de vía y el 22% colisiones frontales.

El mayor descenso de defunciones se registró entre los motoristas (-12%), mientras que se registraron aumentos en los peatones (7%) y en ciclistas (4%). También creció la cifra de víctimas en turismos (10%), en camiones de hasta 3.500 kilos y en autobuses, que pasaron de 0 a 11 fallecidos. Se produjo un descenso en los muertos en furgonetas y camiones de gran tonelaje.

Por tipo de usuario, los conductores representan el 71% de las víctimas, los pasajeros el 18% y los peatones el 11%. Por sexos, aumentan en ambos casos, siendo mayor en las mujeres (18%) que en hombres (1%), aunque éstos últimos representan el 79% de los muertos. Por edades, los mayores descensos se registraron en los grupos de 25 a 34 años (-11%), de 45 a 54 (-9%) y hasta los 14 (-9%). Hubo aumentos en los grupos de 55 a 64 (23%), de 15 a 24 (15%) y en los mayores de 64 (8%).

Se incrementó la no utilización del cinturón de seguridad entre los fallecidos en turismos y furgonetas. En total, el 25% de los muertos no lo usaban, frente al 24% de 2019. Por su parte, aumentó el uso del casco en los motoristas. Sólo el 2% de las víctimas no los llevaban, frente al 4% del último año prepandemia.

Los sábados y domingos fueron los días de la semana con más víctimas (19% y 18% respectivamente), aunque con porcentajes algo inferiores a 2019. Los tramos horarios de siete de la mañana a dos de la tarde y de dos a ocho de la tarde concentran el mayor número de siniestros mortales, con un 32% y un 35% respectivamente. Se redujo en un 10% el número de muertos en el tramo desde la medianoche hasta las siete de la mañana.