El nuevo edificio de la Loyola en Sevilla tendrá capacidad para 50 aulas

La ampliación del campus sevillano de la Universidad Loyola, en el término municipal de Dos Hermanas, ya ha comenzado. La institución académica ha solicitado la licencia de obras al Ayuntamiento nazareno para comenzar a construir el nuevo edificio que acogerá el área de Ciencias de la Salud.

El nuevo edificio, que mantendrá las características del actual, se levantará en el espacio existente entre la capilla y la biblioteca. Albergará 50 aulas y constará de una superficie de 25.000 metros cuadrados.

La intención de la universidad (la única privada homologada actualmente por la Junta de Andalucía) es que el nuevo edificio se encuentre operativo en septiembre de 2023. Cuando esté acabado, se habrá conseguido duplicar la superficie total construida ahora con el primer edificio.

Estudios con mucha demanda

El hecho de levantar un nuevo inmueble obedece a la necesidades de atender la alta demanda que se espera de lo estudios sanitarios. Así lo ha indicado recientemente el rector de la Universidad Loyola, Gabriel María Pérez Alcalá, que ha insistido en la necesidad de ofertar dichas titulaciones ante el gran interés que genera la sanidad, especialmente tras la pandemia del Covid-19.

Este proyecto, no obstante, se viene gestando desde mucho antes, en concreto, desde 2015, pero no ha sido hasta hace pocos meses cuando se dieron a conocer todos los detalles. Los estudios sanitarios se dividen en dos ramas. Por un lado, los no clínicos, donde se incluyen Farmacia, Nutrición, Biotecnología y Actividad Física y del Deporte. Todos se impartirán desde el curso 2022/23.

El segundo bloque lo integran los grados clínicos de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, estudios que comenzarán en el curso 2023/24 (cuando ya esté operativo el nuevo edificio) y a los que se suma Psicología, que ya forma parte de su oferta y ahora se integra en la nueva área. Tanto Actividad Física y del Deporte como Psicología, además de en el campus sevillano, se impartirán en el de Córdoba.

También habrá nuevos másteres. El próximo curso se ofertará el de Atención Temprana, para asistir a los niños y jóvenes hasta que sean adultos y detectar las posibles dificultades físicas y psicológicas que pudieran aparecer. Los otros estudios de posgrado se desarrollarán en septiembre de 2023 y son Gerontología, Quirúrgica y Reanimación y Enfermos Crónicos y Polipatológicos.

Los convenios

Para la impartición de las titulaciones se han alcanzado convenios con entidades públicas y privadas. En este segundo apartado se incluyen los acuerdos logrados con Bidafarma, Quirónsalud y la orden de San Juan de Dios, propietaria de varios centros de salud en Sevilla, entre ellos, el Hospital del Aljarafe, conveniado con la Junta de Andalucía.

La nueva apuesta de la Loyola supondrá el incremento de su oferta académica en 600 plazas y la dotación de 300 profesionales a su plantilla, de los que una quincena ocupará cargos de alta dirección.