Los nuevos policías locales de Sevilla comienzan su formación en la academia

El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía inauguraron este martes el curso para formar a nuevos policías locales en las instalaciones de la Jefatura de Policía Local de Sevilla. Se trata del primer curso en el que se aplica el convenio firmado por ambas administraciones, gracias al cual, además de los 40 policías destinados a Sevilla por el turno libre, se formarán otros 50 agentes destinados a diferentes localidades andaluzas.

El delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores, ha resaltado el valor de la colaboración entre las dos administraciones. “Gracias este acuerdo, todos salimos ganando, sobre todo los ciudadanos, que tendrán de forma inminente unas calles más seguras y con más policías”, ha asegurado.

El curso se desarrollará en diversas instalaciones municipales para la impartición de la formación. Los gastos de mantenimiento serán asumidos por el Ayuntamiento, que no sólo garantizará la disponibilidad de los espacios sino también su colaboración en la gestión del alumnado y de la docencia. Las actividades se desarrollarán en espacios municipales como la sede de UNED Sevilla en la calle Jericó, las instalaciones deportivas de San Pablo, el Parque de Bomberos, la Jefatura de la Policía Local, el Centro de Educación Vial junto a Capitanía y la propia Escuela de Policía Local.