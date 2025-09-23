Las obras de Torneo y la Campana complican los accesos al centro de Sevilla

A los problemas de tráfico por las obras del Metro de Pino Montano a la Macarena se han sumado esta semana nuevos cortes que complican el acceso al centro de la ciudad: en la avenida de Torneo y en La Campana.

Para acometer las obras de remodelación integral de la mediana de Torneo se ha ocupado un carril por sentido de esta avenida con vistas a que la empresa adjudicataria pueda eliminar toda la vegetación actual. Así permanecerá la avenida durante cinco meses.

En los primeros dos meses de obras de la reforma de la mediana de Torneo se retirará la tierra que está muy compactada, que tiene castañuelas y se encuentra en una situación bastante mala, lo que ha provocado que no haya un buen desarrollo de los árboles. En octubre se plantarán las palmeras y a finales de octubre o primeros de noviembre se plantarán los árboles jupiter.

Así se ha cortado al tráfico el tramo de La Campana por las obras del Tranvibús en el centro de Sevilla / José Ángel García

En el centro histórico, la obra del Tranvibús ha comenzado en la Campana. La instalación de este transporte 100% eléctrico que conecta el casco con Sevilla Este y Torreblanca se ha iniciado en este primer tramo desde la confluencia con el Duque hasta la calle Orfila. Los trabajos duran un mes, según indican los carteles de la adjudicataria Eiffage, concretamente desde el 22 de septiembre a las 7:00 hasta el 31 de octubre a las 00.00 horas.

Los conductores que llegan al Duque están siendo desviados hacia la calle Alfonso XII y los que vienen de Ponce de León y las setas se desvían hacia la calle Orfila.

Cinco líneas de Tussam están afectadas por las obras. Los autobuses que paran en la Campana se han trasladado a Ponce de León, como sucede con el plan de Navidad. Lo indican sendos carteles en las paradas del 27 y el 32. Las líneas 13 y 14 que paran en el Duque mantienen sus paradas donde siempre, si bien desvían su recorrido por Alfonso XII.