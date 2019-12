La renuncia al plan de empleo de la Junta le cuesta a Sevilla más de 100.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla ha formalizado oficialmente este mes su renuncia definitiva a la subvención millonaria para el plan de empleo anual que le concedió la Junta de Andalucía en marzo de 2019. Al efecto negativo de perder esos fondos dirigidos a políticas tan esenciales para la capital andaluza, se suma otro perjuicio: los más de 100.000 euros que pagará la ciudad en intereses de demora por los meses que han transcurrido para la devolución.

El Ayuntamiento de Sevilla ha renunciado a la ayuda por la sentencia que le obliga a pagar más salarios

La Junta concedió al Ayuntamiento una ayuda de 13,4 millones para programas de empleo dirigidos a 560 personas (jóvenes, mayores de 30 años y mayores de 45 años) y abonó 10,1 millones inicialmente.

Sin embargo, el Consistorio renunció a esta subvención tras “una situación sobrevenida”: en julio pasado los tribunales ratificaron la obligación de todos los ayuntamientos de pagar a los trabajadores contratados temporalmente para estos programas de empleo los salarios estipulados en el convenio colectivo del personal laboral y funcionario. Otros ayuntamientos, como los de Málaga y Granada, han tomado la misma decisión.

La sentencia obligaba al Ayuntamiento a pagar más y este argumentó su renuncia ante la imposibilidad de asumir el coste extraordinario (8 millones) de abonar más por estos salarios. En verano (julio-agosto) reintegró a la Junta 5,25 millones más 58.383 euros por intereses de demora. Y este mes el Ayuntamiento ha renunciado a los 4,8 millones que quedaban de la ayuda (más 99.895 euros de intereses de demora). Los intereses de demora totales han sido de 158.000 euros.

“Dada la imposibilidad financiera de asumir estos costes, ya que supondría un importante quebranto económico a las arcas municipales según se especifica en informe técnico, se solicita la renuncia a la subvención concedida”, expone el Ayuntamiento a la Junta.

Desde Adelante Sevilla, su número dos Daniel González Rojas lamenta que el Ayuntamiento tenga que devolver dinero de planes de empleo y encima “nos cuesta la no ejecución de estos fondos por tener que reembolsarlos con retraso”.

Según Rojas, “es al menos la tercera vez que el Ayuntamiento no gasta el dinero de otras administraciones para políticas de empleo”. Rojas incide en que esto no puede volver a ocurrir. “Es inaceptable, con la alta tasa de desempleo de Sevilla, que no aprovechemos los fondos que vienen de otras adminisrtaciones”, dijo.