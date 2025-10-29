El pleno del Distrito Bellavista-La Palmera reclama que el Metro no discurra en superficie por el barrio de Bellavista

El Pleno del Distrito Bellavista-La Palmera aprobó este martes, con la abstención del PP, que el Metro de Sevilla no discurra en superficie por el barrio de Bellavista. La moción fue presentada por el PSOE municipal y logró un respaldo general, con la única abstención del PP.

La consejería de Fomento de la Junta ha elegido un trazado en superficie por el bulevar de Bellavista para la línea 3 del Metro en su tramo sur en el estudio informativo que se ha sometido a alegaciones hasta el 2 de diciembre. A falta de que la Junta modifique los plazos de obra tras las alegaciones, se proponen dos fechas de estreno para el tramo sur del Metro: 2036 a Palmas Altas y Ciudad de la Justicia (seis años más tarde de la fecha reclamada por el sector judicial) y 2040 al Hospital de Valme.

El rechazo frontal de Bellavista a un Metro en superficie ha sido total desde que Fomento explicó el trazado de la línea 3 en su tramo sur. Las 25 asociaciones de Bellavista se han unido en una plataforma para reclamar un Metro digno que una al barrio, no que lo divida. Solicitan que las administraciones competentes revisen el estudio actual y contemplen la alternativa soterrada en el tramo entre la glorieta Presos de los Merinales y el Hospital de Valme Y recalcan que "Bellavista merece un metro que una, no que divida".

Las asociaciones firmantes de la plataforma son Centenario Bellavista, Cymbel, Limam, Ateneo de Bellavista, PROEMBE (Asociación de Profesionales y Empresarios de Bellavista), Pasacalles Bellavista, Espacio Verde Cortijo de Cuarto (EVCC), AVV Jardines de Hércules, Plataforma Vecinal Bellavista, AVIDA (Asociación Víctimas del Amianto), Peña Sevillista Bellavista, UD Bellavista, Centro del Pensionista y 3ª Edad Bellavista, Peña Bética Cultural de Bellavista, El Reverso CB, Pitos Locos Motoclub Bellavista, Peña Cultural Flamenca “La Fragua” Bellavista, AAVV Unidad de Bellavista, Club Motos Clásicas “er Botica”, Centro Cultural de Bellavista, CD Atletismo El Quarto, Asociación Cultural Pepe Moreno, Asociación Cultural Mujeres Bellavista, CD La Esquinita, Escuela Flamenca Palo a Palo.