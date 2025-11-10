Premio periodístico Jiménez-Becerril: "Un país sin memoria es como un cuerpo sin pulso"

El escritor y periodista Alfonso Javier Ussía Hornedo ha recogido este lunes el IX Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril 2025. El premio reconoce la trayectoria de Ussía y su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia, la dignidad y la verdad a lo largo de su carrera. El premiado representa los valores promovidos por la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, manifestándolos a través de su obra con la que permanentemente "lucha contra el olvido" de la banda terrorista ETA. El acto de entrega se ha desarrollado en un abarrotado Salón Colón del Ayuntamiento.

Ussía es colaborador de distintos medios de comunicación y entre sus obras destaca Borroka, la primera de una tetralogía enfocada en los años más sangrientos de la banda terrorista ETA.

Tras recibir el galardón de manos del presidente de la fundación, Alberto Jiménez-Becerril García; y el alcalde, José Luis Sanz, Ussía ha repasado los acontecimientos acaecidos en los peores años de plomo de ETA y ha denunciado el velo con el que se ha querido cubrir estos años de la peor historia de España: "Vivimos en una anomalía democrática. La memoria corre el riesgo de borrarse. Para acabar con ETA no hacía falta ceder nada, mucho menos nuestra historia buscando cambiar el relato y la historia manchada de sangre. Vivimos con una hipoteca de desmemoria pagada durante la última década. Hay que esclarecer los 400 crímenes que aún ensucian nuestra democracia. Porque un país sin memoria es como un cuerpo sin pulso. Pienso en el futuro y todavía podemos escribir con verdad y valentía".

El Patronato de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, decidió otorgar su IX Galardón Periodístico al escritor y periodista Alfonso Javier Ussía Hornedo. Este reconocimiento distingue su labor dedicada a visibilizar los años oscuros del terrorismo etarra entre las nuevas generaciones de españoles.

La motivación central del escritor madrileño para emprender esta tarea surgió al conocer, a través de una encuesta, que la mayoría de los jóvenes españoles no sabían exactamente qué era ETA ni lo que había hecho.

Para contrarrestar el olvido, Ussía ha desarrollado una tetralogía de novelas en las que se adentra en los conocidos como "años del plomo". En estas obras, el autor narra tanto el trabajo llevado a cabo por la Guardia Civil contra la banda terrorista como el trágico relato de cómo morían víctimas inocentes asesinadas. Su compromiso con el tema lo llevó a realizar una intensa labor investigadora, consultando hemerotecas y recabando testimonios de numerosos agentes.

Ussía ha defendido que, si bien es un tema incómodo, "no se puede ser ambiguo al respecto", y que es necesario "posicionarse". Argumentó que el riesgo asociado al silencio o la inacción no es solo el olvido, sino también "permitir que el relato se reescriba con tintes indulgentes".

Defensa de la verdad, la dignidad y la memoria

El presidente de la Fundación, Alberto Jiménez-Becerril García, ha señalado que Alfonso J. Ussía se ha hecho merecedor del galardón por demostrar su "empeño para con la verdad, la dignidad y la memoria".

Según Jiménez-Becerril García, el objetivo fundamental de este premio es reconocer a aquellas personas que, utilizando la palabra escrita o hablada, recuerdan el sacrificio de las víctimas del terrorismo y defienden los valores esenciales por los que fueron asesinadas: "la libertad y la democracia en España".

El presidente de la Fundación ha valorado la elección como una propuesta "acertada", ya que premia a aquellos "que defienden la memoria, la justicia y la incomodidad de recordar, cuando otros prefieren callar".

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha calificado de "atroz que la memoria más reciente, de la que todavía quedan tantísimos testigos, esté metida en un cajón por intereses". En este contexto, el premio busca reconocer a aquellos periodistas que "con su pluma nos recuerdan lo que pasó", combatiendo a quienes están empeñados en "reescribir la historia y contar las cosas de otra manera, dulcificarla o simplemente no contarla".

Sanz ha enfatizado que "el olvido es el mayor desprecio que se puede hacer a las víctimas y sus familiares", pues supone asumir que aquello "no pasó o que no pasó tanto". Ha recordado que ETA fue "la mancha negra de nuestra democracia" y que, si bien el Estado derrotó a ETA gracias al tesón de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el olvido del pasado es una "traición a las víctimas".

Finalmente, ha recalcado que Sevilla, al igual que la Fundación, "no olvida", reconociendo que el "mayor acto de dignidad y justicia es mantener viva la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo".