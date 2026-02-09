Primer día de huelga en el sector ferroviario de Santa Justa para pedir más seguridad en los trenes

La primera jornada de huelga nacional del sector ferroviario este lunes en la estación de Santa Justa de Sevilla se ha desarrollado con una concentración de todos los sindicatos por un ferrocarril público, seguro y bien gestionado. La huelga ha tenido menos afectación de lo habitual porque en Sevilla la mayor parte de los trenes no están circulando por los efectos del temporal. Con todo, la línea de Cercanías C-1 y los servicios especiales de los AVE a Madrid funcionan con los servicios mínimos fijados por el Ministerio a nivel estatal.

La huelga continuará este martes 10 y este miércoles 11 de febrero.

Todos los sindicatos ferroviarios (CCOO, UGT, CGT, SEMAF -maquinistas-, y el sindicato ferroviario) se han concentrado esta mañana en la puerta de la estación sevillana para que el ministerio escuche lo que llevan hace tantos años reivindicando: más personal para el ferrocarril y que el personal propio de Renfe esté con todas las garantías de seguridad para poder seguir trabajando.

El sector ferroviario agrupa a 5.000 trabajadores en toda Andalucía.

"El sector ferroviario es un sector esencial en la sociedad y las personas que trabajamos en él cada día necesitamos tener los recursos y los medios necesarios. Las inversiones no llegan a la parte donde más se necesita. Necesitamos que se se haga una relación de las averías y de las infraestructuras más necesitadas, donde donde la ciudadanía puede necesitarlo más", ha reclamado la secretaria general del sector ferroviario de CCOO de Sevilla, Lucía Soriano.

Todas las negociaciones se llevan directamente con el Ministerio de Transportes.

El personal de servicios servicios de a bordo, que va dentro de los trenes ofreciendo los servicios, también reclaman "protocolos de seguridad coordinados con el personal de Renfe, una formación específica y unos sistemas de autoprotección que garanticen la seguridad de la ruta". Piden protocolos de seguridad para afrontar las anomalías que están padeciendo, como vibraciones en ruta. "Exigimos unos protocolos de seguridad para garantizar el desarrollo de la actividad a bordo, tanto de restauración como de atención al viajero", explica Lola Sancho, secretaria general de CCOO de servicios a bordo y de tripulaciones AVE.

Actualmente hay una formación básica, pero piden protocolos totalmente detallados para que ante situaciones de crisis se tengan exactamente predefinidas las competencias de cada personal que hay a bordo de un tren, para que no se que no haya caos y para que no haya coordinación y que todo esté protocolarizado y perfectamente aclarado para todos los trabajadores.

Seguimiento del 90%, según CCOO

Desde CCOO se asegura que la huelga está teniendo un seguimiento del 90% y se exige en Sevilla un ferrocarril público, seguro y bien gestionado.

El sindicato ha participado en la conentración de este lunes a las puertas de la estación de Santa Justa, en el marco de la primera jornada de paros convocada a nivel estatal, para denunciar la falta de personal, la sobrecarga de trabajo, la externalización de tareas esenciales y los problemas de coordinación “que están poniendo en riesgo la seguridad del sistema ferroviario. Los accidentes recientes no son hechos aislados, son la consecuencia de decisiones que priorizan el recorte y la fragmentación del servicio”, ha señalado la secretaria general del sector ferroviario de CCOO de Sevilla, Lucía Soriano.

Soriano ha señalado que “paramos para exigir soluciones reales, inmediatas y verificables que protejan tanto a quienes trabajamos en el ferrocarril como a quienes lo utilizan a diario”.

“Esta movilización va contra un modelo que está fallando, y por eso hoy reclamamos más seguridad, más personal, mejor atención, menos incidencias y un ferrocarril público a la altura de lo que este país necesita”, ha añadido la secretaria general del sector ferroviario de CCOO de Sevilla.