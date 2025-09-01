Prisión sin fianza para el hombre que apuñaló a un policía jubilado en un autobús de Tussam

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, en funciones de guardia, acordó el pasado viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que el día antes apuñaló a un pasajero cuando ambos estaban montados en un autobús de la línea 14 de Tussam en el recorrido desde el Polígono Norte a la Plaza del Duque. El suceso ocurrió entre la calle José Díaz y la avenida Alberto Jiménez-Becerril y afortunadamente se saldó con heridas no muy graves en la víctima, que resultó ser un policía nacional ya jubilado.

Según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el agresor está siendo investigado en principio como autor de un presunto delito de lesiones agravadas, sin perjuicio de que esa calificación cambie durante la instrucción judicial.

Los hechos sucedieron poco antes de las nueve de la mañana. De repente, sin que existiese una discusión o un altercado previo, un hombre de 58 años blandió un arma blanca y acuchilló al otro pasajero, de 69 años, en el muslo izquierdo. A continuación le sacó el cuchillo de la pierna y se puso en disposición de repetir la acción con más pasajeros.

Por suerte, pasado el primer momento de estupefacción por lo que acababan de ver, otros usuarios reaccionaron rápidamente ante la amenaza y se abalanzaron sobre el atacante antes de que causara más daño del que ya había hecho. Esos reflejos y la superioridad numérica fueron determinantes para que el suceso no acabase convirtiéndose en tragedia. Al mismo tiempo, otros llamaron a la Policía y al 112 para acudiese en auxilio del herido. Los servicios sanitarios recibieron el aviso a las 9.11 horas y de inmediato dieron parte a la Policía Local y la Nacional, a la que ya le constaba el incidente desde las 8.50. Fueron varias parejas de agentes las que acudieron al lugar del suceso.

Una vez personados en el autobús, los policías detuvieron al agresor mientras la víctima era atendida por los sanitarios. Ambos fueron trasladados al hospital, aunque a esta hora no consta el parte médico de ninguno de ellos. En todo caso, según fuentes del 112, las heridas infligidas al agredido no son de gravedad.