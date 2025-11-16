PSOE reprocha que el Presupuesto de la Junta "confirma que Sevilla no es su prioridad"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reporchado que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 —que anuncia 996,8 millones de inversión para toda la provincia— "confirma que la capital queda relegada frente a otros territorios". A su juicio, la distribución de las partidas "demuestra la falta de una apuesta clara por Sevilla".

En el ámbito sanitario, el portavoz socialista reconoce inversiones como los 27 millones del Centro de Proceso de Datos en la Cartuja, los 7,62 millones para el centro de protonterapia en Muñoz Cariñanos o los más de 3,3 millones para el Hospital de Día Oncológico del Macarena. Sin embargo, insiste en que estas actuaciones "no ocultan lo que sigue sin resolverse": "el refuerzo de la Atención Primaria, la falta de personal sanitario, la ausencia de pediatría en centros donde se ha retirado —como Mallén— o la no inclusión de los nuevos centros de salud de Bellavista y Sevilla Este, imprescindibles para sus barrios". A la capital solo llegan partidas "muy escasas", como los 112.000 euros para el centro de salud del Cerro del Águila.

En educación, el nuevo IES de Los Bermejales aparece anunciado con más de 7,4 millones, una cifra global "que no concreta la ejecución prevista para este año". La partida de 6,8 millones para bioclimatización "tampoco especifica qué colegios de Sevilla se beneficiarán y si llegarán a centros como el Borbolla, Arias Montano o Calvo Sotelo, cuyas familias han protagonizado este curso protestas". Persisten también carencias graves en la atención al alumnado con necesidades específicas "debido a la falta de orientadores, profesionales de apoyo psicológico, trabajadores sociales o especialistas de audición y lenguaje, que deben repartirse entre múltiples centros, incluidos aquellos con alta concentración de alumnado NEAE, como Menéndez Pidal, Vélez de Guevara, el antiguo San Ignacio de Loyola o el IES Diamantino García Acosta".

El portavoz socialista indica que "siguen bloqueados proyectos clave para la ciudad" como "el nuevo colegio de los Jardines del Valle, el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler —para el que el Ayuntamiento cedió un solar en Los Bermejales— o la rehabilitación del Pabellón de Chile", que "solo recibe 9.000 euros pese a su importancia patrimonial" y a la proximidad del centenario de la Exposición del 29.

En vivienda y regeneración urbana, Muñoz denuncia que la Junta "vuelve a quedarse corta en los barrios que más lo necesitan". Los Pajaritos y Nazaret reciben "solo una parte de los 16,7 millones asignados a nivel provincial, mientras que Alcosa contará con apenas 836.000 euros y el Polígono Sur, a través del programa Eracis, con 517.000 euros". Cantidades que "difícilmente podrán revertir las carencias actuales”, ha señalado.

En infraestructuras, "la Junta vuelve a utilizar a Sevilla para grandes titulares sin compromisos concretos". Aunque se mencionan "partidas para la Línea 3 del Metro o actuaciones provinciales, pero sin avances reales en la movilidad interna de la capital ni en proyectos clave como el intercambiador de transportes, fundamental para conectar Sevilla con su área metropolitana. La ciudad, nuevamente", sigue esperando.

En cultura, indica, ocurre algo similar: "pequeñas cantidades para completar actuaciones en el CAAC o el IAPH, pero ningún nuevo equipamiento cultural para los barrios". Y en turismo, "Sevilla vuelve a compartir el Plan Turístico de Grandes Ciudades con otro municipio metropolitano". Muñoz lamenta que, "pese a que Sevilla aporta, genera y lidera, la Junta no responda con la inversión que la ciudad merece y mantiene compromisos dispersos, sin calendario y sin una planificación clara".