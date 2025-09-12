Reabren los Jardines del Alcázar de Sevilla tras tomar medidas contra la gripe aviar

Vista general de los jardines desde la altura que ofrece la Galería de los Grutescos.

El Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto al público los Jardines del Real Alcázar, lo que supone también la reanudación del ciclo de conciertos en este espacio patrimonial. La programación cultural vuelve a desarrollarse en el recinto, aunque adaptada a medidas de prevención frente a la gripe aviar.

En aplicación del protocolo marcado por la Junta de Andalucía, el Jardín del Príncipe permanecerá acotado por ser la zona con mayor concentración de aves. Además, la cafetería reabre el sábado 13 de septiembre, aunque lo hará sin veladores para minimizar riesgos.

Cultura y prevención en un entorno único

Con estas restricciones, el Real Alcázar vuelve a recibir visitantes y a acoger propuestas musicales en uno de los rincones más emblemáticos de Sevilla. El cierre temporal había afectado a la penúltima semana de conciertos del ciclo Noches en los jardines del Alcázar, en la que figuraban actuaciones como las del grupo Miguelo Delgado Organ Trio o el cantaor Rubito Hijo, entre otros.

La reapertura supone un alivio para el calendario cultural de la ciudad, aunque la organización ha subrayado que seguirá estrictamente las indicaciones de las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad del público.

Sexto foco en la provincia de Sevilla

La decisión coincide con la confirmación de un sexto foco de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP, subtipo H5N1) en la provincia. Según la Consejería de Salud y Consumo, el nuevo brote se ha detectado en el Parque de Miraflores, en la capital hispalense.

De acuerdo con la información oficial, ya se han activado los protocolos de contención previstos en este tipo de situaciones, con el fin de evitar la propagación del virus.