Rosalía se hace eco de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla

Sevilla volvió a vivir una jornada de magia, ilusión y tradición el 5 de enero, cuando la Cabalgata de Reyes Magos recorrió las calles de la ciudad hispalense ante miles de personas. Un acontecimiento que, un año más, no solo cautivó a los sevillanos, sino que también despertó la admiración de miles de espectadores a través de las redes sociales, donde se compartieron innumerables imágenes y vídeos que reflejan la singular manera en la que Sevilla celebra una de las noches más esperadas del año.

En este contexto, la calle Asunción, en el barrio de Los Remedios, volvió a consolidarse como uno de los puntos más virales del recorrido. Convertida en un auténtico escenario festivo, esta arteria sevillana destacó especialmente por el protagonismo de la música y la participación masiva del público desde horas antes de la llegada del cortejo real.

Uno de los focos principales de animación fue, como en ediciones anteriores, el balcón instalado por la marca Pepe Pinreles, desde el que sonó música de manera ininterrumpida durante la tarde. Entre los temas que animaron la espera se escucharon canciones de artistas como Karol G, Bad Bunny y Rosalía, generando un ambiente festivo que fue creciendo con el paso de las horas.

Precisamente, Rosalía se convirtió en una de las protagonistas indirectas de la jornada cuando comenzó a sonar ‘La Perla’, tema incluido en su nuevo disco LUX, publicado el pasado mes de noviembre. La canción, que actualmente es la más reproducida del álbum, acumula más de 150 millones de reproducciones solo en Spotify, un éxito que quedó patente en Sevilla. Durante el paso de las carrozas frente al balcón desde el que se emitía la música, el público comenzó a corear el tema, demostrando que forma ya parte del imaginario popular.

Publicación compartida por Rosalía en su perfil oficial de Instagram / Instagram

El momento fue grabado por numerosos asistentes y el vídeo se viralizó rápidamente en redes sociales, al igual que otros tantos contenidos captados en la calle Asunción durante la Cabalgata. La repercusión fue tal que la propia Rosalía compartió el vídeo en sus stories de Instagram, haciéndolo llegar a sus cerca de 28 millones de seguidores en todo el mundo, amplificando así la proyección internacional de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla.

Este gesto de la artista catalana refuerza la enorme popularidad y capacidad de difusión del evento, que cada año trasciende el ámbito local para convertirse en un fenómeno seguido a nivel nacional.

Publicación de la Cablagata de Sevilla en el perfil oficial de Sergio Ramos / Instagram

Rosalía no ha sido, además, la única celebridad que se ha hecho eco de la Cabalgata sevillana este año. El futbolista Sergio Ramos también compartió a través de sus redes sociales un vídeo de la calle Asunción, sumándose a la cadena de publicaciones que han contribuido a mostrar al mundo la singularidad con la que Sevilla vive la noche más mágica del año.