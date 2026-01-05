La calle Asunción se convierte en una fiesta multitudinaria durante la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026

La calle Asunción volvió a confirmar en la tarde-noche del 5 de enero su condición de uno de los puntos más emblemáticos y concurridos del recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. Este eje neurálgico del barrio de Los Remedios se transformó, un año más, en un auténtico escenario festivo que desbordó ilusión, música y participación ciudadana antes, durante y después del paso del cortejo real.

Desde pasadas las 18.00 horas, la vía y sus accesos desde las calles colindantes ya se encontraban completamente abarrotados, con miles de personas expectantes aguardando la llegada de Sus Majestades. La calle estaba con aforo completo mucho antes de que la cabalgata hiciera su entrada oficial.

Uno de los grandes reclamos de la espera volvió a ser el balcón instalado por la marca de calcetines Pepe Pinreles, situado en una de las esquinas más concurridas de Asunción. Este año, el espacio lució sus habituales colgaduras a modo de banderas, con los mensajes “El barrio de la ilusión” y “Nada más verdad que Melchor, Gaspar y Baltasar”, que se convirtieron en telón de fondo de una animación constante. Desde allí, la música comenzó a sonar desde horas antes, animando a un público que no dejó de cantar y bailar.

La sorpresa musical de esta edición la protagonizó Laura Gallego, quien apareció en otro balcón cercano con un look flamenco, acompañada de un DJ, ofreciendo una fusión de copla y música actual que captó la atención de los miles de asistentes congregados. Su actuación espontánea elevó aún más el ambiente festivo y convirtió la espera en parte esencial del espectáculo.

Durante esas horas previas, la celebración se trasladó a ambos lados de la calle, donde el público, además de corear canciones, lanzó globos de colores que sobrevolaron la vía, reforzando la imagen de una calle entregada a la ilusión.

A las 20.35 horas, tal y como estaba previsto y sin retrasos, la Cabalgata de Reyes Magos hizo su entrada en la calle Asunción. La Agrupación Musical Virgen de los Reyes, primera de las ocho bandas que conforman el cortejo, abrió el desfile interpretando temas muy conocidos de artistas como Camela, así como canciones populares como “Nada de esto fue un error” o “No puedo vivir sin ti”, que fueron coreadas por el público.

La experiencia de la Cabalgata en este punto se vive de manera especial. En la calle Asunción se produce una auténtica explosión musical, fruto de la mezcla entre la música que suena desde los balcones, los cánticos espontáneos del público y las interpretaciones de las bandas que acompañan al cortejo real. Todo ello convirtió esta arteria de Los Remedios en un enclave donde la tradición se fusiona con la celebración colectiva.

Así, la calle Asunción volvió a demostrar que la Cabalgata de Reyes Magos se vive diferente, consolidándose como uno de los escenarios más vibrantes y esperados de la noche más mágica del año en Sevilla.