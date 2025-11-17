San Francisco Javier, SE-20, A-49… así se encadenan los puntos negros del tráfico en Sevilla

Los accesos colapsados, las obras, el mal estado de algunas vías, los temporales y, en ocasiones, los propios sucesos de la jornada vuelven a poner sobre la mesa la fragilidad de la movilidad en Sevilla, donde cada vez más tramos se consolidan como puntos negros del tráfico. La mañana de este lunes ha sido una prueba más.

Atropello mortal en Nervión

Un hombre ha fallecido tras ser atropellado en la calle Lumbreras a primera hora. El vehículo implicado habría circulado varios kilómetros arrastrando al peatón, hasta detenerse finalmente en la avenida Ramón y Cajal, en su confluencia con San Francisco Javier, uno de los nudos más congestionados de la ciudad.

Según fuentes del caso, dentro del coche viajaban dos personas. El conductor no se percató del atropello, continuó hasta el apeadero de San Bernardo para dejar a un familiar y prosiguió la marcha hasta que otro ciudadano le advirtió de que algo colgaba de los bajos del vehículo.

La intervención, unida a la hora punta, provocó retenciones de consideración en toda la zona de Nervión, ya de por sí propensa a los atascos a diario desde que se habilitó la ampliación del tranvía.

SE-20: cerrada por el temporal y con historial de incidencias

El caos del lunes se suma a la situación de la SE-20, que continúa cerrada tras los desperfectos ocasionados por el temporal 'Claudia', un episodio que ha dejado 380 incidencias en la provincia.

Esta vía, especialmente en los tramos entre Valdezorras y la carretera de Brenes, y entre la glorieta de RTVE y la de la Avenida de la Biología, sufre cortes recurrentes cuando llueve con intensidad debido a las crecidas del arroyo Tamarguillo, cuyo potencial de desbordamiento convierte la carretera en un riesgo habitual.

El cierre prolongado está derivando tráfico hacia otras arterias ya sobrecargadas, generando un efecto dominó en el resto de rondas.

A-49: entre el mal estado del firme y los accidentes

Otra de las carreteras críticas es la A-49, que además de registrar a diario kilómetros de retenciones, sobre todo en los accesos a Sevilla y en horas de entrada al trabajo. Este mismo lunes, la autovía ha vuelto a sufrir hasta 8 kilómetros de retenciones por dos siniestros distintos entre vehículos.

Además, es uno de los puntos más críticos en cuanto a accidentes mortales. Entre los más recientes, el 2 de agosto de 2024, un accidente a la altura de Camas dejó un fallecido y cuatro heridos, uno de ellos en estado crítico. Además, la A-49 presenta mal estado e importantes socavones en muchos puntos de su trayecto.

SE-30: la circunvalación más conflictiva

La SE-30 continúa siendo uno de los puntos negros más persistentes de Sevilla. Es una vía donde los accidentes y salidas de vía son frecuentes, sobre todo con mal tiempo o en horas punta. Diariamente se producen retenciones, especialmente en el puente del Centenario, cuyas obras de ampliación comenzaron hace ya más de 4 años y tienen como fecha límite para su finalización en 2029.

Obras, clima y sucesos: un cóctel que agrava la movilidad

A todo ello se suman las obras municipales y autonómicas en curso, los temporales cada vez más intensos y los sucesos fortuitos, como el atropello de hoy, que bloquean arterias estratégicas.

El resultado es una Sevilla donde varias de sus vías principales —las calles de la ciudad, SE-20, SE-30 y A-49— actúan como una cadena de puntos negros interconectados: cuando uno falla, el resto se colapsa.