Sevilla dedica un parque al profesor Juanma Díaz que fue referente en redes contra el cáncer

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad la inclusión en el callejero de un parque en Sevilla dedicado al profesor Juanma Díaz, el sevillano que se convirtió en una de las voces más visibles en redes sociales en la lucha contra el cáncer, fallecido en 2024. El espacio, ubicado en paralelo a la calle Flor de Papel, frente al IES Margarita Salas, en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, permitirá a vecinos, estudiantes y visitantes recordar su ejemplo de fortaleza, optimismo y compromiso con la vida.

La propuesta, impulsada por el Área de Hacienda, Administración y Transformación Digital y avalada por la Junta Municipal del Distrito Nervión, reconoce así la profunda huella que Juanma Díaz dejó en la ciudad y en quienes tuvieron la suerte de conocerlo. La aprobación formal del acuerdo será comunicada a las instituciones, organismos oficiales y empresas de servicios, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

Juanma Díaz, profesor de matemáticas, se convirtió en un referente nacional por su manera de enfrentar la enfermedad. Tras ser diagnosticado con un mieloma múltiple en 2017, compartió sus vivencias en redes sociales con mensajes llenos de esperanza y vitalidad. Con hashtags como #SomosImparables y #SeguimosJuanma, inspiró a miles de seguidores a no rendirse frente al cáncer, con un perfil en X con más de 10.000 seguidores, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia, alegría y generosidad.

“Estoy muy feliz. Muy feliz de ver todo lo que me habéis regalado durante esta lucha… No he perdido. Solo he ganado”, escribió en sus últimos mensajes, dejando una huella imborrable entre su familia, sus alumnos y la comunidad digital. Su compromiso con la investigación se reflejó también en la publicación de cuatro libros solidarios destinados a financiar ensayos clínicos y tratamientos innovadores contra la enfermedad.

El Parque Profesor Juanma Díaz no será sólo un espacio de esparcimiento, sino un lugar de memoria y aprendizaje. Frente al instituto y rodeado de jardines, vecinos y estudiantes podrán recordar su vitalidad, su entrega y la fuerza con la que enfrentó la adversidad, convirtiendo su legado en un símbolo de esperanza y superación para toda Sevilla.