Sevilla enciende sus más de nueve millones de bombillas para la Navidad

Sevilla ya vive la Navidad. A las siete en punto de la tarde la cuenta atrás entonada por miles de personas antecedía el encendido, que lo del alumbrado es para la Feria, de las más de nueve mil bombillas que el Ayuntamiento ha instalado en calles y plazas de toda la ciudad. Como suele ser habitual en los últimos años, ya no basta con iluminar las calles a una hora determinada de un día concreto, y por ello se volvió a celebrar un espectáculo en la fachada del Consistorio con vistas a la Avenida en el que la artista este año fue Pastora Soler. El acto de encendido también contó con la presencia de medio centenar de agentes de la Policía Local, quienes ataviados con gorros de Papá Noel, profirieron insultos y abucheos al alcalde cuando subió al escenario. Afortunadamente, fue algo residual.

En una sociedad a la que hay que ofrecerle constantemente actividades para mantenerla entretenida, el encendido de las luces de Navidad se ha convertido en un espectáculo más. Seguramente ustedes recuerdan las navidades de no hace tantos años en las que simplemente la ciudad anochecía iluminada sin más. Las ciudades también compiten por ver cuál es la que más luces o adornos pone para así atraer al mayor número posible de turistas. Sí, también los hay que se desplazan por esta motivación.

En esas, Sevilla presume este año de haber instalado, nada más y nada menos, que nueve millones de luces led en 304 calles, once más que el año pasado. Además, la capital de Andalucía cuenta –así lo afirman– con el Nacimiento iluminado más grande de España en el Paseo de Roma, justo ante la entrada principal del Palacio de San Telmo. Y todavía queda por inaugurarse el espectáculo del río. Para ello habrá que esperar unos días.

La Avenida de la Constitución, rebautizada como Avenida de la Navidad durante estas fechas, es uno de los principales atractivos con un total de 32 árboles luminosos de 7,60 metros distribuidos a ambos lados de la vía. El conjunto ornamental se completa con 17 bolas navideñas suspendidas con motivos aéreos transversales y 42 elementos luminosos adicionales instalados sobre las farolas, creando un paseo mágico en pleno corazón de la ciudad.

El encendido de este espacio era esperado por miles de personas que pudieron disfrutar de la voz de Pastora Soler, con la música de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, el coro del Colegio San Francisco Solano, la Escolanía Esperanza Macarena y la Escolanía de la Vera Cruz de Brenes. Tampoco faltaron las manidas y repetitivas canciones que machaconamente suenan cada Navidad. Si están pensando en Mariah Carey han acertado.

El espectáculo también contó con una presencia inesperada. La de los agentes de la Policía Local convocados por varios sindicatos. El cuerpo está en pie de guerra con el alcalde tras no aprobarse el Plan de Navidad y activar Sanz el Plan de Emergencias de la ciudad para obligarlos a trabajar. Los policías, con sus gorros rojos, aportaron la música de viento. Algunos viandantes, al verlos al pie de la escalerilla que conducía al escenario, los confundieron con un coro navideño a punto de subir a cantar. Otros, preguntaban si era una despedida de soltero...

Fueron los niños de la Fundación Alalá y los tres ganadores del primer concurso escolar convocado por el Ayuntamiento para diseñar algunos de los nuevos elementos que adornan la ciudad los encargados de encender la iluminación en una tarde fría en la que el centro volvió a registrar un gran lleno, pero no de Policías Locales, a los que se echó en falta en muchos puntos en los que hubieran estado en otras circunstancias. Cosas de las productividades y el exceso de eventos de la ciudad en la que todo es exagerado y que ahora abraza la Navidad.