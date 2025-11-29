El sindicato CSIF responsabiliza a la jefatura de la Policía Local de Sevilla por la "gran ausencia" de agentes este fin de semana

La sindicato CSIF ha responsabilizado a la jefatura de la Policía Local de Sevilla de la "gran ausencia" de agentes en los turnos de trabajo durante este fin de semana, precisamente cuando arrancan los actos de la Navidad con el encendido de las luces, El CSIF ha recordado al alcalde de Sevilla que la jefatura de la policía local ha vuelto a gestionar la situación "muy mal". Según la información proporcionada, la escasez de agentes no se debe a una falta de voluntad, sino a la imposibilidad de que los policías conocieran sus obligaciones laborales, después de que el Ayuntamiento haya activado el Plan de Emergencias para obligar a los agentes a trabajar en las Navidades tras rechazar el plan especial por su elevado coste.

El origen del problema, según CSIF, radica en una orden del cuerpo firmada por el jefe de la policía ayer viernes, a las 14:30. Dicha orden obligaba a 141 agentes a trabajar durante el fin de semana.

El sindicato destaca que fue "totalmente imposible" que los policías se enteraran de los turnos asignados debido al método de comunicación. La orden del cuerpo solamente se publica y tiene visibilidad en los ordenadores del propio Ayuntamiento de Sevilla. Por lo tanto, si un agente se encontraba en su casa de descanso o de vacaciones, no tuvo acceso a la orden.

Además, CSIF enfatiza que los decretos necesarios para obligar a los policías a trabajar no se han realizado. La combinación de la orden tardía e inaccesible y la falta de decretos oficiales provocó que muchísimos agentes no supieran que debían trabajar este fin de semana, haciendo por ende imposible que acudieran a su puesto de trabajo.

En resumen, la ausencia de personal es una consecuencia directa de la "mala gestión" y de los "fallos en la comunicación" por parte de la jefatura de la policía local, de acuerdo con las declaraciones de CSIF.