La oposición en bloque rechaza "la chapuza" del Plan de Navidad para la Policía Local de Sevilla

Rechazo al Plan de Navidad. La oposición en bloque ha votado en contra de una propuesta del gobierno municipal que califican de "chapuza" con "muchos flecos aún por definir" y presentada "como un chantaje emocional". La idea de José Luis Sanz es realizar un desembolso de 5,6 millones reduciendo el periodo de cobertura a 20 días frente a los 40 del año anterior. En la previa a la sesión plenaria, el alcalde popular no descartó imponerlo si los sindicatos siguen sin aceptarlo. Explicó que se "ha recortado en días" para ajustarse al tope legal de máximos de horas extras y productividades que se pueden abonar a la Policía Local, afirmando que "ya no se puede pagar ni más horas extras ni más productividades hasta el año que viene".

Durante el debate, la concejal socialista Sonia Gaya manifestó que su formación "no quiere el fracaso" del equipo de gobierno, refutando la "cantinela" del portavoz del PP, Juan Bueno. La edil enfatizó que "el fracaso de este gobierno es el que se ganan pulso a pulso, solitos, con cada decisión que toman, cada decisión errónea, se saltan la ley, el procedimiento y la capacidad presupuestaria. No nos culpabilicen a los demás".

Por su parte, Ismael Sánchez, concejal de la coalición de izquierdas, declaró que "esto no es un evento extraordinario" y que la votación de hoy no se refiere a "su forma de gobernar, que es impropia de un ayuntamiento democrático". El concejal aseguró que defienden a la Policía Local, pero que lo que se les presenta es "una chapuza, una vez más", y que no permitirán que "se pisotee el funcionamiento democrático de este Pleno".

Desde la bancada de Vox, Cristina Peláez subrayó el "firme compromiso" de su partido con los trabajadores municipales y la Policía, así como su "compromiso ineludible con la seguridad de nuestras calles". La concejal lamentó que "si este asunto se hubiera negociado bien, si hubiera llegado hace semanas, no estaríamos eligiendo deprisa y corriendo y sin margen para corregir nada o para volver a empezar". Finalmente, ha concluido que "no hemos podido apoyar este Plan de Navidad porque deja bastantes flecos sueltos sin resolver y nos preocupa y mucho que el Gobierno haya pretendido aprobarlo en estas condiciones".

Desalojo de agentes al final del Pleno

Un grupo de agentes de la Policía Local fue desalojado al final de la sesión plenaria tras protagonizar una protesta para manifestar su descontento con la "gestión" del gobierno municipal. Algunos exhibieron pancartas y tocaron el silbato con un gorro de Navidad puesto después de la votación del Plan de Navidad. José Luis Sanz cerró el Pleno con una intervención en la que reprochó que "se ha pitado" a quienes votaron a favor de que "se paguen las horas extras y el Plan de Navidad que el Ayuntamiento se podía permitir". El alcalde popular aseguró que "va a seguir trabajando para garantizar la situación" y acusó a la oposición de poner en cuestión la seguridad de los ciudadanos.

Antes de la sesión plenaria, hubo una concentración matutina organizada por los sindicatos CSIF, SPLS y Sppme en el exterior del Consistorio, a la que también se sumaron trabajadores del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Ante la eventualidad de una imposición del Plan de Navidad, el sindicato CSIF había anunciado hace una semana que "emprenderá acciones judiciales" si finalmente se confirma dicha medida.