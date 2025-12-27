Los sevillanos hacen suya la Campana peatonal a la espera del Tranvibús

Sevilla recupera la Campana peatonal. Tras varios meses de obras, este popular enclave está retomando paulatinamente el pulso. Hace apenas unos días se abrió un nuevo tramo para hacer más fluido el tránsito peatonal durante los días de Navidad, que son de gran afluencia de personas en uno de los lugares estratégicos de la ciudad. La retirada de las vallas ha permitido comprobar cómo quedará todo el eje que conduce desde la Plaza del Duque a la Encarnación y que será recorrido el próximo año por el Tranvibús.

La Campana luce sus nuevos adoquines que se muestran mucho más nivelados que los que se instalaron en el año 2013. Los pasos de peatones han sido realizados con las pequeñas piedra calizas que se están poniendo en otras calles del centro, como Zaragoza o Méndez Núñez, dentro de la estética renovada que está desarrollando el equipo de gobierno municipal.

El pasado 18 de diciembre fue cuando se abrió a los peatones la zona de tránsito hasta la calle Santa María de Gracia. El Ayuntamiento de Sevilla destacaba entonces que con esta medida se mejora la fluidez y seguridad del paso de peatones durante las fiestas navideñas. De cara a los próximos días, en concreto al 4 de enero, se debe abrir este otro tramo por donde debe discurrir el Heraldo Real, un evento que reúne a miles de ciudadanos. La Cabalgata de Reyes bordeará la Campana en la tarde del 5 de enero proveniente de la Plaza del Duque para seguir su recorrido por O’Donnell en busca de la Magdalena.

La Campana en la tarde de ayer. / Juan Carlos Vázquez

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunció en el año 2024 que en 2025 estarían en marcha las obras para peatonalizar la plaza del Duque y la Campana, al tiempo que abogó por dotar de “mayor número” de plazas de aparcamiento y de mejoras en el transporte público el casco histórico. Sanz se mostró partidario se ha mostrado partidario de las peatonalizaciones y recordó que dicha peatonalización es debida a que “el Tranvibús tiene que llegar hasta la Campana y hasta el Duque” a finales de 2026.

Durante las obras del Tranvibús en este céntrico tramo se han realizado las correspondientes catas arqueológicas que han deparado la aparición de restos que se corresponden con el urbanismo medieval de la ciudad.

En este sentido, el primer edil señaló que tras la peatonalización de ambas zonas, las paradas de autobuses se trasladarán a la Alameda, lo cual “tiene que estudiarlo Tussam”, matizó.