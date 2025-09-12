Estos son los municipios de Sevilla más baratos para comprar una vivienda
Algunas localidades de la provincia tienen precios hasta cuatro veces inferiores respecto al área metropolitana
Los precios del barrio sevillano de Isla Natura: los primeros pisos ya se alquilan desde 1.000 euros
El mercado inmobiliario en la provincia de Sevilla presenta grandes diferencias en el precio de la vivienda según el municipio. Mientras que en el área metropolitana y en la propia capital los costes por metro cuadrado se sitúan entre los más altos de la región, existen localidades donde adquirir una vivienda resulta mucho más asequible.
Según los datos publicados por Idealista en agosto de 2025, los municipios más baratos para comprar una vivienda en Sevilla son los siguientes:
- Estepa: 695 €/m²
- Cantillana: 756 €/m²
- Cazalla de la Sierra: 792 €/m²
- Marchena: 808 €/m²
- El Viso del Alcor: 816 €/m²
La diferencia entre estas localidades y el área metropolitana de Sevilla es especialmente llamativa. En la capital y su entorno inmediato, el precio medio de la vivienda alcanza los 2.683 euros por metro cuadrado, lo que supone que, por ejemplo, Estepa es un 74% más barata que vivir en Sevilla capital.
Además, alrededor del área metropolitana se concentran también los municipios más caros de la provincia, donde la presión inmobiliaria es mayor. Entre ellos destacan: Montequinto (2.054 €/m²), Tomares (1.993 €/m²), Bormujos (1.969 €/m²), Mairena del Aljarafe (1.919 €/m²) o Gelves (1.702 €/m²).
Así, mientras que la compra de una vivienda en Sevilla capital y su entorno supone una inversión elevada, existen alternativas mucho más económicas en municipios del interior, que ofrecen precios hasta cuatro veces inferiores.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR LAE HOMES