Estos son los municipios de Sevilla más baratos para comprar una vivienda

El Viso del Alcor se alza como una de las localidades con el precio de la vivienda más bajo

El mercado inmobiliario en la provincia de Sevilla presenta grandes diferencias en el precio de la vivienda según el municipio. Mientras que en el área metropolitana y en la propia capital los costes por metro cuadrado se sitúan entre los más altos de la región, existen localidades donde adquirir una vivienda resulta mucho más asequible.

Según los datos publicados por Idealista en agosto de 2025, los municipios más baratos para comprar una vivienda en Sevilla son los siguientes:

Estepa: 695 €/m²

Cantillana: 756 €/m²

Cazalla de la Sierra: 792 €/m²

Marchena: 808 €/m²

El Viso del Alcor: 816 €/m²

La diferencia entre estas localidades y el área metropolitana de Sevilla es especialmente llamativa. En la capital y su entorno inmediato, el precio medio de la vivienda alcanza los 2.683 euros por metro cuadrado, lo que supone que, por ejemplo, Estepa es un 74% más barata que vivir en Sevilla capital.

Además, alrededor del área metropolitana se concentran también los municipios más caros de la provincia, donde la presión inmobiliaria es mayor. Entre ellos destacan: Montequinto (2.054 €/m²), Tomares (1.993 €/m²), Bormujos (1.969 €/m²), Mairena del Aljarafe (1.919 €/m²) o Gelves (1.702 €/m²).

Así, mientras que la compra de una vivienda en Sevilla capital y su entorno supone una inversión elevada, existen alternativas mucho más económicas en municipios del interior, que ofrecen precios hasta cuatro veces inferiores.