Los precios del barrio sevillano de Isla Natura: los primeros pisos ya se alquilan desde 1.000 euros

Comprar o alquilar un piso en Sevilla ya es más caro que en tiempos de la burbuja inmobiliaria. El precio de la vivienda alcanzó el pasado mes de junio su récord histórico, con 2.684€ por metro cuadrado, según datos del portal Idealista. La crisis habitacional está llevando a muchos ciudadanos a buscar una vivienda en la periferia, sin embargo, las promociones de obra nueva no son mucho más asequibles.

En el nuevo barrio de Isla Natura promovido por Metrovacesa, que linda al norte con Los Bermejales y al este con Bellavista, ya se han entregado varias promociones de vivienda libre y protegida. En total se han proyectado 2.870 nuevas viviendas en un complejo residencial de 67 hectáreas, con 180.000 metros cuadrados de zonas verdes y próximo a centros sanitarios como el Hospital Virgen del Rocío; administrativos, como la Ciudad de la Justicia; o de ocio, como el centro comercial Lagoh. Pero ¿cuáles son los precios de las nuevas promociones disponibles?

De los apartamentos por 180.000 euros a las 'villas' de medio millón

En lo que respecta a la vivienda en venta, el precio medio se sitúa ligeramente por debajo de la media del municipio, con 2.407€/m². Así, el piso más barato anunciado en el portal idealista pertenece al Residencial Timanfaya, una promoción de 74 viviendas de uno a cuatro dormitorios, que acaba de comenzar a construirse.

En concreto, se trata de un apartamento en una segunda planta (de diez alturas) de 68 metros cuadrados con una habitación, un baño, y una pequeña terraza cubierta. Su precio es de 182.500€, garaje incluido, mientras que los pisos de 4 dormitorios de la misma promoción ascienden a 421.500€.

Otra promoción que ha comenzado a construirse es el Residencial Aneto, con prestaciones y características similares. En Idealista se venden apartamentos de un dormitorio por 204.000€; y los de tres, por 361.500€. Por su parte, el Residencial Etna dispone desde pisos de una habitación por 217.500€ hasta viviendas de 157 metros cuadrados y tres habitaciones por 417.500€.

Destaca también la oferta del Residencial Moncayo, promoción de 40 viviendas, todas ellas con tres y cuatro dormitorios, cuyos precios oscilan entre los 317.000€ y 409.000€. El Residencial Navacerrada, promoción ya terminada, ha sido uno de los últimos lanzamientos de Metrovacesa. El precio de estas viviendas oscilan entre los 277.500€, con dos dormitorios, y los 411.500€ de los áticos con tres habitaciones.

Un piso en el que será el edificio más alto de Sevilla, la Torre Arenal, cuesta entre 294.750€ y 397.750€. Finalmente, en lo que respecta a las viviendas unifamiliares, las de las promociones Villa del Tíber y Villa del Támesis pueden superar el medio millón de euros.

Alquileres desde 1.100 euros

Isla Natura cuenta ya con un incipiente mercado del alquiler. Apenas hay una decena de pisos disponibles y su precio medio es de 10,12€/m², si bien su tamaño generalmente grande hace que el más barato sea una primera planta de 85 metros distribuidos en dos dormitorios, por 1.100€ al mes.

Por su parte, el piso amueblado en alquiler más caro de la zona tiene 111 metros cuadrados, tres habitaciones y su precio acaba de bajar a los 1.250€ mensuales.