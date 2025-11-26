El sorteo de la ONCE deja 350.000 en este centro comercial de Sevilla

El sorteo de la ONCE celebrado el 25 de noviembre de 2025, dedicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha dejado 350.000 euros en premios en el Centro Comercial Los Arcos de Sevilla. Mario Ordóñez, vendedor afiliado a la organización desde 2007, fue el encargado de distribuir la suerte al vender diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Ordóñez se ha mostrado entusiasmado con la noticia: "Es una buena noticia para mí y para las familias que les haya tocado y más en vísperas de Navidad. Es una sorpresa enorme para los afortunados. Se va a montar un jaleo gordo", ha comentado mientras el centro comercial comenzaba su actividad diaria. La fortuna no solo sonrió a Sevilla, ya que el sorteo también repartió 815.000 euros en Andújar (Jaén) y otros 175.000 euros en Jerez de la Frontera (Cádiz), sumando un total de 1.340.000 euros distribuidos en Andalucía.

Estructura de premios del Cupón Diario

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número más la serie, complementado con 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. La estructura incluye también 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas. Además, reparte 9.000 premios de 25 euros para las tres últimas o tres primeras cifras, premios de 6 euros para las dos primeras y últimas, y reintegros de 2 euros a la primera o última cifra.

Próximo sorteo con bote millonario

Para el viernes 28 de noviembre de 2025, el Eurojackpot, el sorteo europeo que comercializa la ONCE junto a otros 18 países del espacio económico europeo, ofrecerá un bote de 17 millones de euros, lo que supone una nueva oportunidad para los jugadores españoles.

Compromiso social y juego responsable

Los cupones de la ONCE forman parte del catálogo de lotería social, segura y responsable de la Organización. Desde su diseño hasta su comercialización, implementan controles para prevenir consumos descontrolados y prohiben expresamente la venta a menores o el consumo a crédito. La ONCE mantiene un firme compromiso con la ciudadanía mediante políticas de juego responsable evaluadas por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los productos de la ONCE están disponibles a través de su red de casi 21.000 vendedores y vendedoras, así como en su página web oficial (https://www.juegosonce.es/) y en establecimientos colaboradores autorizados.