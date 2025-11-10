El SUP pide más medios para luchar contra el narcotráfico tras el tiroteo de Isla Mayor

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció este lunes la grave falta de medios materiales y humanos con los que los agentes se enfrentan diariamente al narcotráfico en Andalucía, una situación que pone en riesgo su seguridad y la de la ciudadanía.

El secretario federal del SUP en Andalucía Ángel Becerra Corchado, ha señalado que "están mandando a nuestros compañeros a la guerra sin los recursos mínimos para proteger sus vidas. Lo ocurrido en Isla Mayor no ha sido una tragedia mayor gracias a Dios, pero no podemos seguir dependiendo de la suerte", dice este sindicalista en un comunicado.

Desde el SUP se exige al Ministerio del Interior que dote inmediatamente a las unidades que combaten el narcotráfico de equipos de protección adecuados, incluyendo cascos balísticos, chalecos de nivel superior y vehículos blindados. Igualmente, solicitan que se aumente el número de efectivos con formación específica en operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico. Piden también que actualice el armamento en uso, ya que los agentes están siendo enviados a intervenciones de alto riesgo con simples pistolas del calibre 9 milímetros parabellum.

Asimismo, el sindicato reclama que los policías que participaron en los recientes operativos en Isla Mayor sean incluidos en la orden extraordinaria de condecoraciones, y que se les reconozca oficialmente su valor y profesionalidad.

"El compromiso de estos agentes con la sociedad andaluza es incuestionable. Exigimos que ese esfuerzo sea recompensado y, sobre todo, que no se les abandone en el frente del narcotráfico sin los medios necesarios", concluye el comunicado del SUP Andalucía.