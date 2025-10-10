¿Cuánto se tarda en llegar a Entrenúcleos en transporte público? ¡Lo ponemos a prueba!

¿Quieres ir a Entrenúcleos desde Sevilla sin coche? Esto es lo que tardarás y cómo hacerlo paso a paso

Entrenúcleos, el nuevo barrio en expansión entre Sevilla y Dos Hermanas, se está convirtiendo en uno de los puntos clave del desarrollo urbano metropolitano. Pero, ¿es realmente accesible sin coche? Para comprobarlo, nuestra compañera Carolina Rojas ha realizado el recorrido completo desde el corazón de Sevilla utilizando solo transporte público.

El trayecto

Partiendo desde Puerta de Jerez a las 12:01 del mediodía, nuestra compañera tomó la línea 1 del Metro de Sevilla con destino a Olivar de Quintos. El metro llegó puntual y, tras unos 25 minutos de trayecto, alcanzó la última parada, donde hizo el trasbordo al metrobús de la línea L6.

Durante la breve espera del autobús, Carolina se encontró con una estudiante de Historia que realiza este mismo recorrido cada día para ir a clase en Sevilla. La joven comentó que tarda unos 40 minutos en llegar desde su casa en Entrenúcleos hasta la universidad, aunque admite que no siempre es fácil moverse: "Por la noche es imposible volver en transporte público, y el taxi es carísimo", lamenta.

Este testimonio resume una realidad compartida por muchos vecinos del nuevo barrio, donde la movilidad diurna funciona bien, pero la nocturna sigue siendo una asignatura pendiente.

Pocos minutos después, el metrobús llegó y el viaje continuó sin incidencias. A las 12:45, justo 45 minutos después de salir del centro, la periodista llegaba a Entrenúcleos. Un trayecto cómodo, asequible y perfectamente viable para quienes optan por desplazarse sin coche.

Otras alternativas para llegar a Entrenúcleos

Además del metrobús, Entrenúcleos cuenta con dos paradas de la línea 5 de autobús de Dos Hermanas, situadas en la avenida José Rodríguez de la Borbolla, junto a los edificios Presidente y Abelia. Esta línea circular parte y termina en la Plaza del Arenal, donde se encuentra la estación de Renfe Cercanías.

Desde allí, los usuarios pueden enlazar con la línea C-1, que conecta Lora del Río con Lebrija, pasando por puntos clave de la capital como Santa Justa, San Bernardo, Virgen del Rocío, Jardines de Hércules y Bellavista, además de otras localidades del entorno metropolitano como Guadajoz, Brenes, La Rinconada, Utrera o Las Cabezas de San Juan.

A solo nueve kilómetros del centro de Sevilla y cuatro de Dos Hermanas, el barrio sigue creciendo a ritmo acelerado. Las grúas que dominan el horizonte dan fe de un crecimiento que combina modernidad, sostenibilidad y buena comunicación con la capital.