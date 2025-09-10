La Universidad de Sevilla activa medidas preventivas ante posibles focos de gripe aviar

La Universidad de Sevilla ha emitido un comunicado oficial en el que anuncia la puesta en marcha de medidas preventivas ante la posible aparición de focos de gripe aviar en entornos urbanos y naturales. Esta actuación se realiza en coordinación con las autoridades sanitarias y medioambientales, y en cumplimiento del protocolo nacional vigente desde febrero de 2023.

Entre las recomendaciones dirigidas a estudiantes, personal docente y de administración y servicios, la institución universitaria subraya la importancia de no alimentar aves ni mantener contacto directo con ellas, evitar las zonas donde haya excrementos y extremar la higiene de manos. En caso de encontrar aves muertas dentro de los espacios universitarios, se deberá notificar de inmediato al correo institucional habilitado para tal fin: secasuntossanitarios@us.es, desde donde se coordinará la retirada con el Centro Municipal Zoosanitario de Sevilla.

El protocolo hace especial énfasis en la protección del personal de jardinería y limpieza, quienes deberán utilizar guantes y mascarillas al trabajar en zonas con presencia de aves, y abstenerse de manipular animales muertos.

Pese a que la Dirección General de Salud Pública recalca que el riesgo de transmisión de la gripe aviar de aves a humanos es muy bajo, la Universidad insiste en que la prevención y la cooperación de la comunidad universitaria son fundamentales para evitar cualquier tipo de incidencia.

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa causada por determinadas cepas del virus de la influenza que afecta principalmente a aves, pero puede representar un riesgo en caso de contacto directo y prolongado con ejemplares infectados. Aunque en España no se han registrado contagios humanos recientes, las autoridades mantienen un seguimiento estrecho ante cualquier señal de alerta.