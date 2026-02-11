El Valme se consolida como referente en cirugía de columna en un seminario regional

Mesa de presentación del seminario con el coordinador de la actividad a la derecha el doctor Ricardo Mena-Bernal, y a la izquierda el doctor Jorge Angulo.

Profesionales del Hospital Universitario de Valme han protagonizado el 84º Seminario de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO), consolidando su posición como referente andaluz en el abordaje de la patología vertebral.

Del total de 15 ponencias presentadas en el encuentro, diez fueron impartidas por especialistas del hospital sevillano, lo que representa cerca del 70% del contenido científico. El seminario, celebrado en el Colegio de Médicos de Sevilla, se centró en la actualización multidisciplinar de la lumbalgia crónica, una patología de elevada prevalencia y notable impacto sanitario, social y económico.

Referente en cirugía de columna

La destacada participación del Hospital de Valme se enmarca en la amplia trayectoria y experiencia acumulada por su Servicio de Traumatología en cirugía raquídea, tanto abierta como artroscópica. El equipo cuenta con una sólida capacitación en el abordaje de patologías vertebrales complejas, como escoliosis, traumatismos y enfermedades degenerativas de la columna.

Asimismo, el servicio ha apostado por la incorporación progresiva de técnicas quirúrgicas innovadoras, tanto abiertas como percutáneas. En 2021 fue pionero en incluir en su cartera de servicios la cirugía endoscópica de columna, considerada actualmente la técnica menos invasiva para el tratamiento quirúrgico de hernias discales y estenosis del canal raquídeo. Este procedimiento de alta resolución permite reducir el tiempo quirúrgico, disminuir el riesgo de infecciones y, en muchos casos, evitar el ingreso hospitalario tras la intervención.

La lumbalgia afecta a más del 60% de la población a lo largo de su vida y constituye una de las principales causas de discapacidad y absentismo laboral. Desde el punto de vista clínico, la degeneración lumbar es un proceso progresivo que suele iniciarse en la segunda o tercera década de la vida. Comienza en el disco intervertebral, que pierde gradualmente su capacidad de absorción y transmisión de cargas, y puede evolucionar hacia los elementos posteriores de la columna hasta desembocar en una estenosis del canal lumbar.

La participación del Hospital de Valme se ha articulado a través de su Unidad de Columna, integrada por los traumatólogos Ricardo Mena-Bernal, Francisco Castilla, Miguel Tello y Cristina Pérez. La apertura del seminario corrió a cargo de su coordinador, el doctor Mena-Bernal, junto al jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital, Jorge Angulo.

Mena-Bernal inauguró el programa científico con una ponencia sobre anatomía y fisiopatología del dolor lumbar, además de una segunda intervención centrada en la espondiloartrosis y el síndrome facetario lumbar. Francisco Castilla abordó las deformidades del raquis asociadas a la lumbalgia en el contexto de los actuales cambios demográficos.

Por su parte, Miguel Tello analizó la estenosis del canal lumbar, detallando su clasificación según el origen, los mecanismos implicados y la localización de la compresión, así como su componente dinámico. Su intervención incluyó una revisión de los síntomas clínicos, las herramientas diagnósticas y las opciones terapéuticas disponibles. Cristina Pérez profundizó en la discopatía degenerativa como causa frecuente de dolor lumbar, mientras que el residente Francisco Garrido completó el bloque con una exposición sobre la espondilolistesis.

Próxima publicación monográfica

El seminario reunió a alrededor de 60 profesionales sanitarios, traumatólogos, rehabilitadores, reumatólogos, médicos de familia y psiquiatras, entre otros, procedentes de distintas provincias andaluzas. Como resultado del encuentro, la SATO promoverá la edición de un manual monográfico sobre lumbalgia crónica que recopilará las ponencias presentadas, en el que los especialistas del Hospital Universitario de Valme liderarán la mayor parte del contenido científico.

Con esta participación mayoritaria y su apuesta constante por la innovación quirúrgica, el Hospital de Valme refuerza su liderazgo en el tratamiento integral de la patología de columna y en la formación continuada de profesionales en el ámbito de la traumatología andaluza.