La Policía Nacional, tras varios meses de investigación en la que ha sido bautizada como Operación Brillante, ha culminado un gran dispositivo contra el narcotráfico en la provincia que se ha saldado con la intervención de 35 kilos de cocaína, la mayoría escondidos en un coche en Dos Hermanas, y la detención de cuatro personas que intentaron huir cuando fueron descubiertas en la barriada de Los Pajaritos. Las autoridades también se han incautado de casi 50.000 euros y dos armas de fuego amunicionadas y listas para disparar.