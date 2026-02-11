El Virgen del Rocío implanta un programa pionero para el adiestramiento de cirujanos inspirado en los simuladores de vuelo

El Virgen del Rocío usa un simulador de vuelo para la formación práctica de los cirujanos.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha puesto en marcha un programa innovador y pionero en España para la capacitación de cirujanos en habilidades laparoscópicas y robóticas. La iniciativa toma como referencia conceptual el sistema de entrenamiento de los pilotos de aviación, basado en la simulación avanzada y la acreditación objetiva de competencias antes de enfrentarse a situaciones reales.

El programa está dirigido por el profesor Javier Padillo Ruiz, catedrático de Cirugía de la Universidad de Sevilla y jefe del Servicio de Cirugía General del Virgen del Rocío, y coordinado por la doctora María Luisa Reyes Díaz, profesora asociada de Cirugía y especialista del mismo servicio.

"Los cirujanos deberán realizar simulaciones de intervenciones con unos rangos de precisión y seguridad que garanticen la adquisición de las destrezas necesarias antes de aplicarlas en pacientes. Es un modelo similar al adiestramiento en simuladores de los pilotos de avión, que además de exigir un número mínimo de horas de entrenamiento, permite recrear diferentes escenarios antes de realizar vuelos reales", explica el profesor Padillo.

Un modelo único acreditado con créditos europeos

Se trata del único programa práctico acreditado en España en este ámbito, avalado con créditos europeos (ECTS) y coparticipado por la Universidad de Sevilla como actividad formativa de microcredenciales. Esta implicación universitaria garantiza la trazabilidad, el rigor académico y la certificación objetiva de las competencias adquiridas.

El plan formativo está estructurado, reglado y sostenido en el tiempo. Se basa en el cumplimiento de un número determinado de horas de trabajo específico en simuladores, donde los profesionales desarrollan progresivamente habilidades técnicas que posteriormente deberán aplicar en el entorno real del quirófano.

En los simuladores del Hospital Virgen del Rocío, los cirujanos en formación avanzan desde técnicas básicas hasta escenarios complejos que reproducen situaciones clínicas reales. "Es un modelo exportable a otras especialidades que requieran un adiestramiento técnico similar", subraya la doctora Reyes.

El programa incorpora además un enfoque avanzado en cirugía robótica, una disciplina en constante expansión que exige competencias específicas. Esta área está coordinada por la doctora Rosa M. Jiménez Rodríguez, profesora titular de Cirugía de la Universidad de Sevilla y coordinadora de Cirugía Robótica en el Servicio de Cirugía General del hospital sevillano.

"Preparamos a nuestros profesionales para afrontar los retos futuros de la cirugía robótica, que conlleva entrenamientos y destrezas singulares. Como referentes en robótica, debemos apostar por una formación estructurada también en este ámbito", señala Jiménez.

Seguridad del paciente como eje central

La iniciativa se sustenta en la implicación directa del Servicio de Cirugía General, cuyos profesionales mantienen un firme compromiso con la seguridad del paciente. En este caso, ese compromiso se materializa a través de una estrategia formativa sólida, basada en la simulación avanzada y en la evaluación rigurosa de competencias.

El equipo docente está integrado, además de por los responsables del programa, por los doctores Daniel Aparicio Sánchez, Virginia Durán Muñoz-Cruzado y José Tinoco González, cirujanos expertos con amplia trayectoria docente. Los especialistas destacan, asimismo, que esta metodología permite evitar la utilización de animales en los entrenamientos quirúrgicos.

En sus primeras ediciones, el modelo formativo se ha extendido también al Servicio de Urología, dirigido por el doctor Rafael Medina López, jefe de Servicio y profesor asociado de la Universidad de Sevilla, con la participación como docente de la doctora Inés Rivero Belenchón, especialista en Urología.

"La iniciativa se distingue por su enfoque integral, centrado en un entrenamiento técnico progresivo con simulación avanzada y una evaluación rigurosa de las competencias que deben adquirirse para ofrecer la máxima seguridad y los mejores resultados a nuestros pacientes", concluye el profesor Javier Padillo.

Con este programa, el Hospital Virgen del Rocío se sitúa a la vanguardia de la formación quirúrgica en España, incorporando estándares propios de sectores como la aviación para reforzar la excelencia clínica y la seguridad asistencial.