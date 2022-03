Diego Carlos vuelve: la defensa respira, la medular no tanto

Vuelta a los entrenamientos del Sevilla, después de cuatro largos días de necesario descanso, con dos buenas nuevas y otras nuevas no tan buenas. Diego Carlos y Rekik ofrecieron su sonrisa a Julen Lopetegui en su reincorporación al grupo, que se produjo en la tarde de ayer en la ciudad deportiva. Pero sobre el césped de la misma no comparecieron los otros lesionados que continúan en la enfermería sevillista, a los que se unió Delaney, ya de vuelta de Dinamarca tras ser desconvocado por Kasper Hjulmand para el amistoso de hoy frente a Serbia. Es decir, la zaga respira, y la medular no tanto, puesto que a la incógnita del danés se une el estado de Fernando.

El centrocampista brasileño sigue con sus problemas en el tobillo y su concurso, a seis días para el partido con el Barcelona en el Camp Nou, está prácticamente descartado. Lo mismo sucede con los otros lesionados que aún no se han incorporado, futbolistas de peso como Acuña, Papu Gómez y Rafa Mir, además de Suso, quien ya inició la semana pasada el trabajo de readaptación de su larga lesión sobre el césped, pero aún le queda un tiempo considerable para que pueda unirse al grupo y estar disponible para el técnico.

El cuerpo técnico del Sevilla inició en la tarde de ayer, a las 19:30 aprovechando el cambio de luz y para dar más margen a los futbolistas en su largo y necesario receso desde el jueves pasado, la preparación del partido con el Barcelona en el Camp Nou, en el que se pondrá en juego el segundo puesto de la clasificación. El equipo de Xavi, gracias a su gran demarraje en la Liga y al atasco de un Sevilla que acumula tres empates consecutivos, se ha colocado a tres puntos de éste. Ya que en el partido de la primera vuelta hubo empate a un gol, el que gane se llevará el goal average particular. Es decir, que el equipo de Lopetegui, para mantener su privilegiada segunda posición, debe al menos empatar en el Camp Nou. Un reto de altísimo nivel vista la trayectoria ascendente de un Barcelona espoleado por su goleada en el Santiago Bernabéu antes del parón.

Evidentemente, todos los efectivos que sume Lopetegui para este partido tan importante serán pocos. La trascendencia clasificatoria es obvia, más incluso por lo simbólico del segundo puesto y por el golpe anímico que tendría que asumir la plantilla sevillista si pierde ante el Barcelona. Y para evitar ese sorpasso azulgrana, el técnico guipuzcoano ya cuenta con dos piezas importantes, Diego Carlos y Rekik, después de que ambos hayan estado de baja más de un mes.

Concretamente, el central brasileño no juega desde que forzara para ser titular en el derbi de Liga, el 27 de febrero. Aguantó hasta el descanso y, ya con la renta de 2-0, se retiró. Había jugado con una microrrotura muscular que arrastraba desde el 24 de febrero, en Zagreb, donde también jugó solamente la primera parte. Y el defensa neerlandés de origen tunecino se lesionó también en la capital de Croacia y no no volvió a jugar desde aquel 24 de febrero, vuelta del play off de la Europa League entre el Dinamo y el Sevilla (1-0).

El regreso de ambos permitirá recomponer la maltrecha defensa a Lopetegui, que había suplido con Gudelj y Augustinsson, las bajas de Diego Carlos, Rekik y Acuña. Éste aún no está disponible, mientras que Augustinsson llegará después de haber jugado un partido de altísima tensión en Polonia, hoy martes a las 20:45, jugándose la clasificación al Mundial y después de perderse el Suecia-República Checa por una indisposición.

En el centro del campo el panorama no es tan alentador, aunque Gudelj puede quedar liberado de su puesto de central para ubicarse de mediocampista. A la baja de Fernando se unirá probablemente la de Delaney. Papu Gómez tampoco estará para ofrecer salida por delante de esa posición ahora deficitaria, aunque sí progresa Lamela. Así, en estos momentos Lopetegui cuenta con el serbio, que hoy juega un amistoso en Dinamarca, Joan Jordán, Rakitic y Óliver Torres para el eje.