Lopetegui: "Si hay un campo complicado es Ipurua"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, considera al Eibar, oponente del equipo blanco este sábado (14:00 horas) un rival complicado, “con un estilo muy definido” y que ya otras veces le ha creado complicaciones al Sevilla. No obstante, avisa que cada partido es distinto. Al margen de eso reveló que el Papu Gómez viajará y también Jesús Navas, mientras que está en el aire la vuelta de Diego Carlos tras acabar la cuarentena por el Covid-19.

“Si hay un campo complicado, no por el campo en sí, que es precioso, sino por el rival, es Ipurua. Tendremos que rayar a un gran nivel y vamos a jugar a 64 horas del último partido. Son un equipo fuerte, ya nos ganaron el año pasado, nos han vuelto a ganar éste y realmente hace muy bien las cosas. Lo tiene muy claro y a los rivales les obliga a hacer un gran partido”, indicó el ex guardameta, que no le da más importancia de la que tiene el haber perdido dos encuentros ante el Eibar. “Los partidos del pasado son del pasado cuando los ganas como cuando no. Es un partido duro, con un rival que puede jugar en 4-4-2, en 4-2-3-1, también está jugando con tres por dentro en 4-3-3.. yo creo que al margen de cómo elijan jugar es un equipo que tiene unas características muy claras y jugadores muy bien elegidos para ese concepto. Aparte del estilo y de un buen entrenador que tiene unos conceptos muy consolidados tiene muy buenos jugadores que están además en un buen momento”.

Jesús Navas. “Va a viajar, todos los disponibles van a viajar y decidiremos mañana”

Los halagos. “Es un escenario que lo marcáis vosotros. Nosotros estamos muy ilusionados, con poco tiempo para recuperarnos. Lo demás no nos interesa. Lo único que nos fortalece es el entrenamiento diario, la recuperación del partido anterior, no nos paramos a mirar”.

Pozo y Bryan Gil. “Son dos jugadores que están jugando mucho, han salido de aquí y tienen un crecimiento importante. No tengo ninguna que estarán en el Sevilla. Concretamente Bryan creo que puede ser una referencia para el sevillismo en el futuro”.

El Papu Gómez. “Ha entrenado muy poquito. Lleva tiempo sin competir y esperamos y deseamos que coja la forma rápidamente. Cuando decidamos que juegue de inicio buscaremos dónde ubicarlo. creo que es un chico que se adapta bien a las exigencias. ¿Quitarle el puesto a Rakitic? Aquí nade viene a quitar nada a nadie, todo el mundo viene a ayudar”.