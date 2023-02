El Monchi más traslúcido

"Creo que con los mimbres que teníamos hemos hecho el mejor cesto posible". Con esta frase, tan característica del agro andaluz, Monchi dio su conclusión sobre el recién concluido mercado de enero, en el que reconoció que no pudo realizar todas las correcciones de la plantilla que hubiera deseado, pero que está "satisfecho". "Se ha hecho aquello que creíamos más necesario y más urgente, y habrá que esperar a ver si los resultados son los apetecibles", reconoció en una vastísima y exhaustiva comparecencia en la que se mostró más traslúcido que nunca, aportando datos sustanciales, reconociendo ofertas y cambios sobre la marcha por las circunstancias del mercado. Aclarando, por ejemplo, por qué Ocampos o Bryan Gil no llegaron antes. Y explicando por qué ni se planteó "fichar gol".

Monchi reconoció, no tenía otra, las grandes fallas de la planificación estival. "Después de la primera vuelta tan mala y complicada está claro que las cosas que hicimos en el verano no fueron idóneas y había que intentar arreglar los errores cometidos en ese mercado y algo se ha conseguido. En ese aspecto estoy satisfecho", comenzó.

El aval de sampaoli

Una de las cosas que reconoció sin taparse, sin sacar subterfugios retóricos o esquivos, fue la clara influencia que ha tenido Jorge Sampaoli en la elección de perfiles y hasta de nombres. "Hemos seguido de la mano del entrenador un criterio en cuanto a posiciones. Y hemos traído a aquellos jugadores que, en función de las limitaciones de licencias y económicas, eran más necesarios. Hemos hecho lo que se ha podido, pero dentro de esto lo que se ha querido".

"Hemos fichado un central que era necesario, un medio con piernas y físico que era necesario y dos extremos de distinto corte, que eran necesarios. ¿Podríamos haber traído un delantero, y mediocampista ofensivo? Sí, pero no teníamos licencias. Y hemos traído lo que hemos creído que era prioritario", insistió.Además, argumentó sus respuestas. La necesidad de rendimiento inmediato, igual que instó a rechazar el fichaje de Reine-Adélaïde "por un informe médico contundente", lo animó a tirar de futbolistas conocidos por el técnico: Ocampos, Bryan Gil y Pape Gueye cumplían esos requisitos. "El entrenador es una parte importante de la planificación, porque sabe perfectamente el perfil que quiere. Si es un jugador que él conoce, mucho mejor. En un mercado tan complicado como el de invierno es mucho más acertado traer jugadores que ya conozca al entrenador y el entorno", resumió.

Bryan, Óliver y la lista A

"Bryan Gil sabe quién es el Pichón, sabe quién es el preparador físico, dónde tiene que vestirse… Tiene casa", abundó sobre el canterano, de quien explicó que tardó en llegar porque el Tottenham pidió tiempo para buscarle un sustituto, ya que estaban lesionados Richarlisson, Lucas Moura y Kulusevski. "Ficharon a Danjuma y a los dos días estaba aquí Bryan", que aporta otra solución ante los condicionantes de la lista A de la UEFA, ya que puede ser, y será, inscrito en la lista B como canterano. Además, desveló que Óliver Torres sí será inscrito esta vez, tras quedarse fuera en septiembre, para cumplir con el cupo de cuatro españoles tras la salida de Isco, con lo que Pape Gueye apunta a quedarse fuera de Europa. "Podemos traer a 50 jugadores, pero sólo puedes inscribir a tres en la UEFA. Y la Europa League nos hace ilusión", dijo. De esta forma, Monchi dejó entrever que serán inscritos como nuevos Loïc Badé, Ocampos y Óliver.

Los perfiles de 6 u 8

El rechazo de Reine-Adélaïde no fue un trago de buen gusto para Monchi. "Cuando ha fichado por el Troyes me he puesto súper contento", dijo. Y eso obligó a buscar otro perfil: en lugar de un box to box un medio posicional. "Tenemos jugadores en el centro del campo que se pueden adaptar al perfil 8 y al perfil 6", argumentó Monchi. "Y desde el primer momento hemos buscado esa variante. Hablamos con Jorge el perfil 8, que es Adélaïde, y del perfil 6, que es Pape. Y pensamos que el primero que pudiéramos hacer es el que elegiríamos. Si traíamos un 8, Joan puede jugar de 6, como Gudelj y Fernando. Si traíamos un 6, Gudelj puede jugar de central. Los dos juegan bien y tienen físico. Y además, Pape tiene perfil zurdo, que nos faltaba".

Fichar gol, carísimo

Monchi habló de los casos de Isco y Dolberg. "¿Qué es más coherente, reconocer que te has equivocado y dejarlos aquí o sacarlos", dijo, distinguiéndolos de Ocampos. "El entrenador que estaba cuando se fue Lucas ya no está...", dejó caer. "Y está el factor humano, en Ámsterdam estaba apartado. Es un activo nuestro y podría complicarse el mercado con él sin jugar". Y además cumplía el perfil pedido por Sampaoli. Pero, ¿y por qué no ha fichado gol? "Es muy bonito decir, ficha gol". "¿Cuánto vale un delantero de 15-20 goles? ¿30 millones de euros? Te puedes traer un delantero por 50 ó 60 millones de euros y luego no mete goles". "El míster juega a veces con falso 9", dijo. Y si no ha podido vender a Rafa Mir o En-Nesyri, porque ahí mandan el mercado y las voluntades del futbolista, Monchi deseó con el alma que el murciano vuelva al de los 13 goles y En-Nesyri a los 24... Fue el deseo del Monchi más traslúcido.