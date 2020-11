Los 300 minutos de Gudelj en seis días, paradigma del abuso del calendario FIFA

El sábado por la tarde el Sevilla recibe al Celta y Gudelj habrá sido uno de los jugadores europeos que más minutos y más tensión llevan acumulados en este nuevo receso de selecciones en el que ya no se respetan ni las preceptivas 72 horas entre partido y partido.

Hoy, Gudelj aterriza en Sevilla y no podrá realizar un entrenamiento normal con el resto de compañeros, si es que llega a tiempo tras el partido disputado la noche del miércoles en el estadio Rajko Mitic, el mítico Pequeño Maracaná.

Además, se suma el hecho de que Gudelj ha estado en contacto con los cinco casos de contagios por Covid de Serbia, que jugó su partido ante Rusia pese a ese claro brote que ha tenido esta semana. Concretamente, entre el martes y el miércoles, se conocieron los contagios de Nikolic, Kolarov, Milivojevic, Milinkovic-Savic y Lazovic. Pero el partido ya estaba programado y los organismos mundial y europeo que rigen el fútbol no desprograman así como así un partido con derechos televisivos ya apuntados en sus presupuestos . Al menos, Gudelj ya sufrió un contagio de Covid-19 en agosto y eso, en teoría, le da cierta inmunidad, algo que tampoco está claro aún...

La pandemia del Covid-19 ha traído una nueva concepción del fútbol como summum del ocio interior y doméstico en beneficio de unas plataformas televisivas que se frotan las manos ante el cúmulo sin fin de partidos y competiciones. Y la FIFA acepta y amplía este panorama gustosa, poniendo la mano mientras las grandes compañías televisivas pagan... y hacen caja. La industria del fútbol no para ante ningún factor global negativo y en el Sevilla hay un paradigma perfecto de este abuso: Gudelj ha jugado los seis últimos partidos oficiales de Serbia en los dos últimos parones. Y acumuló 300 minutos en el último receso por selecciones, la ventana que se cerró este miércoles.

"Un calendario inhumano", según el doctor Ripoll

El doctor Pedro Luis Ripoll (Jumilla, 20-08-1953) director del Ripoll y de Prado Sport Clinic, calificado como FIFA Medical Center of Excelence, ha puesto el acento en la excesiva carga de partidos que ya soportan los futbolistas. "Los jugadores han protestado ya en diversas ocasiones y han mostrado ya su disconformidad con el calendario inhumano, diría yo ya, que estamos empezando a soportar. Los riesgos de lesiones aumentan de una manera importante", dijo en una intervención en Radio Sevilla. "La FIFA hace unas recomendaciones de que los jugadores tienen que tener un descanso mínimo de cuatro días entre partido y partido, todo lo que sea menos de ese descanso es riesgo para su salud. Y esto lo dice el gabinete médico de FIFA", incide Ripoll. "Yo creo que hay un factor que mantiene el fútbol y la vida, que es la economía, y en este caso la economía que proporciona la televisión. Pero tenemos que hacerla compatible con el riesgo lesional". Y además advierte que "esto no va a cambiar, los calendarios no van a espaciarse y que las televisiones cada vez van a querer horarios y fechas con mayores audiencias. Lo que hay que cambiar es el concepto con el que se hacen los equipos", aseguró.

"La mejor manera de prevenir esas lesiones es la confección de la plantilla. Nosotros hemos confeccionado unos algoritmos que nos indican el riesgo de lesión de cada jugador en función de su historial, con una serie de parámetros que se miden en un laboratorio de biomecánica. Podemos definirlo por jugador, por línea y por equipo. Y hay que jugar con estos datos numéricos para confeccionar una plantilla que tenga bajo riesgo lesional. Si tenemos un lateral que el año anterior ha sufrido tres o cuatro lesiones de isquiotibiales, hay bastantes posibilidades de que este año tenga algunas. Si tenemos en la misma posición que haya tenido una operación de cruzado, se acumula un riesgo importante de lesión en esa posición". Por ello, Ripoll pide equilibrar las plantillas y realizar rotaciones por norma. "No existe un equipo de alto nivel donde no se tengan que manejar las rotaciones. La sobrecarga de partidos, los viajes, los cambios de competición... Todo esto influye extraordinariamente en el riesgo lesional. En la NBA los cambios y las rotaciones son constantes", argumentó.